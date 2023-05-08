في إنجاز تاريخي.. بطلة التنس ميار شريف تتقدم للمركز 43 عالميا

تقدمت البطلة المصرية ميار شريف 16 مركزا بالتصنيف العالمي لسيدات التنس الصادر صباح اليوم الاثنين، لتصبح في المركز 43 عالميا برصيد 1140 نقطة في أفضل تصنيف تصل له أي لاعبة أو لاعب في تاريخ رياضة التنس المصرية.

جاء ذلك بعد تأهلها خلال الأسبوع الماضي لربع نهائي بطولة مدريد للأساتذة ذات 1000 نقطة إحدى أقوى البطولات باللعبة.

وخسرت ميار في ربع النهائي أمام البيلاروسية ارينا سابالينكا التي توجت باللقب أول أمس السبت.

يذكر أن أفضل مركز وصلت إليه ميار خلال الفترة السابقة المركز 44 عالميا.

وتراجعت البطلة التونسية أنس جابر ثلاثة مراكز لتصبح في المركز السابع برصيد 4116 وذلك بسبب الإصابة التي جعلتها تنسحب من بطولة شتوتجارت الألمانية من الدور النصف النهائي وعدم مشاركتها في بطولة مدريد.

وحافظت البولندية ايجا شوفنتيك على صدارة التصنيف برصيد 9625 نقطة وذلك بعد تتويجها بلقب بطولة شتوتجارت وبلوغها نهائي بطولة مدريد تليها البيلاروسية ارينا سابالينكا برصيد 7881 نقطة المتوجة بلقب مدريد ثم الأمريكية جسيكا بيجولا برصيد 5300 نقطة.

وتقدمت الفرنسية كارولين جارسيا مركزا واحدا لتصبح الرابعة برصيد 5025 نقطة تليها الأمريكية كوكو جواف برصيد 4345 نقطة ثم الكازاخستانية الينا ربيكانا برصيد 4195 نقطة.

وجاءت أنس جابر في المركز السابع.. وتقدمت اليونانية ماريا ساكارى مركز واحدا لتصبح الثامنة برصيد 3516 نقطة وذلك بدلا من الروسية داريا كاساتكينا التي تراجعت مركزا واحدا لتصبح التاسعة برصيد 3505 نقاط تليها التشيكية بيترا كفيتوفا برصيد 3162 نقطة.