ads
الإثنين 08 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ماكرون يعرب عن شكره للفرنسيين على ثقتهم به طوال الست سنوات الماضية

ماكرون
ماكرون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على حسابه الرسمي تويتر، معربًا عن شكره للمواطنين الفرنسيين الذين وثقوا به خلال السنوات الماضية وذلك بمناسبة مرور 6 أعوام على انتخابه رئيسا لفرنسا.

وكتب ماكرون في رسالته للاحتفال بالذكرى السادسة لانتخابه فى مايو 2017، "شكرا لجميع مواطنينا الذين وثقوا بى للمرة الأولى قبل 6 أعوام". 
وأضاف "منذ اللحظة الأولى من هذه السنوات الست، وأنا أحاول، بمسؤوليتي وفي المنصب الذي وكل إلي، أن أعمل لخدمة جميع الفرنسيين وأطفالنا والمصلحة العامة للبلاد".
وتأتي هذه الرسالة بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور ست سنوات على انتخاب إيمانويل ماكرون لأول مرة فى عام 2017، والذكرى الأولى لتنصيبه رئيسا لفرنسا فى عام 2022.

ماكرون الست سنوات الماضية المواطنين الفرنسيين انتخاب إيمانويل ماكرون