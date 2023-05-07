أشرف سيف: لم أعتزل الفن ولكني فضلت الابتعاد

كشف الفنان أشرف سيف أنه لم يعتزل الفن موضحا سر ابتعاده عن المجال لمدة ١٥ سنة تقريبا يرجع الي ان معظم الأعمال التى كانت تعرض عليه اقل من المستوي ولا تتناسب مع قدمه من أعمال فنية.

وأضاف «سيف» خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الاعلامي د. عمرو الليثي علي شاشة الحياة، ان الفن رسالة عظيمة ودور هام في المجتمع ولا بد ان تكون الأعمال التي يقدمها علي قدر تلك المسئولية.

وعن والده النجم الكوميديان الراحل وحيد سيف اشار الى ان اسمه الحقيقي ليس وحيد وانما مصطفى سيد احمد سيف ، و اسم وحيد يرجع الي حبه الي فريد الاطرش واسم وحيد في معظم افلامه بالاضافة الي انه كان منطوى .

وعن طفولته قال: "كنت طفل هادى و خجول جدا ، و بتجيلى حالات اكتسب فيها الجرأة مع نفسي لدرجة انى وقفت على سور البلكونة و امى لحقتنى ، وكنت غير كل الاطفال بفرح بالقصص او مش بالالعاب و بحب القراءة و ده اللى نفعنى جدا ، لدرجة انى لما كتبت موضوع تعبير و انا صغير اعتقد ان احد الاشخاص كتبه لي ، و لم يصدق الا لما سألنى فى الكلام اللى كتبته.