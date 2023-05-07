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الإثنين 08 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ننشر تشكيل مجلس إدارة «مستثمري مرسى علم»

مجلس إدارة الجمعية
مجلس إدارة الجمعية
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عقد اليوم، مجلس إدارة جمعية مستثمري مرسى علم، الاجتماع الإجرائي الأول له بعد إعادة تشكيله من جديد، وذلك بكامل هيئته، لتسمية الأعضاء ووضع جدول الأعمال الأول للمجلس.

وخلال الاجتماع تمت تذكية حمادة أبو العينين رئيسا لمجلس إدارة الجمعية، ورامي فايز نائبا له، وعلي عبد الرحمن أمينا عاما، وتامر عزمي أمينا للصندوق.

وبحث الاجتماع أولويات عمل المجلس في الفترة المقبلة، والتي جاء على رأسها جذب الحركة السياحية، وعودة المشروعات المتوقفة للعمل، مع بحث كافة مشكلات مستثمري المدينة، والتي سيتم التواصل مع القيادات المسؤولة كلا في ملفه لمحاولة إيجاد حلول لها في أقرب وقت.

مرسى علم مجلس إدارة مستثمري جمعية الحركة السياحية