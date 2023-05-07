جامعة الزقازيق تشارك في مسابقة الطالب المثالي على مستوى الجامعات المصرية

شاركت جامعة الزقازيق بمسابقة الطالب والطالبة المثاليين، والتى تنظمها جامعة الفيوم بمشاركة ١٨ جامعة مصرية ، خلال الفترة من ٥-١٠ مايو ٢٠٢٣م.

وجاءت مشاركة جامعة الزقازيق فى المسابقة بوفد طلابى مكون من ٤ طلاب هم: أحمد توفيق كلية الطب، والطالب محمد حسام بكلية الصيدلة، والطالبة آيه محمد حليم بكلية الهندسة، وريم ممدوح لبيب ، وعمرو عصام بكلية الطب، والطالبة آيه مخريطة بكلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل، وذلك تحت إشراف أ.محمد متولي مدير عام الإدارة لرعاية الطلاب و د.محمد جمال الشاعر مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالجامعة، و د. أحمد طلبه، حيث ستعلن نتيجة المسابقة فى المركزين الفردى والجماعى يوم الأربعاء القادم الموافق ١٠ مايو ٢٠٢٣م.

وتشتمل المسابقة على امتحان تحريري لمدة يومين ، مع عروض تقديمية عن جميع شهادات ومشاركات الطالب، واختبارا فى اللغتين العربية والانجليزية والمعلومات العامة، كما تحدث الطالب عمرو عصام بطب الزقازيق والخاصل على لقب الطالب المثالي للعام الماضى علي مستوي الجامعات المصرية ، محفزا زملائه علي الجد والتعب من اجل الحصول علي اللقب والاحتفال بهذا اليوم الذي سيمثل ذكرى مميزة في تاريخهم التعليمى.

جدير بالذكر أن الطالبين عمرو عصام، وآيه مخريطة يشاركان فى مبادرة "مبتكرون مخترعون" ضمن منافسات المسابقة من خلال فكرة يمكن تنفيذها بجامعة الزقازيق عبر دليل إرشادى بتطبيق إلكترونى للطلاب ذوى الهمم يساعدهم فى الوصول لكلياتهم مع وجود مترجم لغة إشارة ودليل فى عملية الترجمة يسهل عملية التواصل مع الطالب والجامعة، ويساعده أيضا فى الوصول إلى وجهته داخل الجامعة، وإذا كان هناك حاجة إلى مترجم لغة إشارة داخل المحاضرة يرافقه متخصص يساعده فى ذلك بكل سهولة.