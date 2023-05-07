رئيس جامعة قناة السويس يُكرم "سامي نافع " لبلوغه سن التقاعد

في مشهد يسوده الحب والإخاء، نظمت إدارة الإعلام بجامعة قناة السويس، بالتنسيق مع نقابة العاملين بالجامعة، حفل تكريم للأستاذ سامي نافع من أسرة إعلام الجامعة، لبلوغه سن التقاعد بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والأستاذ خالد سويلم أمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين، ولفيف من العمداء والمديرين العموم والعاملين بالإدارات المختلفة .

وفي بداية الحفل - قام الدكتور أيمن جمعه مدير عام إدارة الإعلام بتقديم كلمة شكر لرئيس الجامعة ؛ لحرصه الدائم على حضور احتفالات العاملين المحالين إلى سن التقاعد، في سُنة حميدة تتبعها الجامعة لتكريم العاملين ؛ لإخلاصهم وتفانيهم في العمل مؤكداً أن العمل رسالة يؤديها كل فرد وفقاً للدور المنوط له، مشيراً إلى أن " سامي نافع " صورة مُشرفة لمكتب الإعلام طوال سنوات عمله، الذي حرص على تأديته بالشكل الأكمل ؛ليكون ختام متميز لحياته الوظيفية.



وكان سامي نافع قد إلتحق بالعمل بالجامعة برعاية الشباب، لينتقل إلى مكتب الإعلام في 2013، ومنذ تلك اللحظة يؤدي عمله بإخلاص دون توقف، مع الدقة فى إنجاز الأعمال الموكلة إليه على أكمل وجه، فقد كان دوماً مصدراً للثقة، وباعثاً للسعادة فى قلوب زملائه.

وحين بلوغه سن المعاش- قرر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس تكريمه بصورة تتناسب مع ما بذله من جهد فأقام حفلا لتكريمه، ومنحه شهادة التقدير.



وأشار الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة أن سامي نافع يتمتع بشخصية متفردة تجمع بين التواضع الشديد، والقدرة العالية على إدارة الأزمات، كما أنه يحرص دائما على التعاون مع زملائه لإنجاز الأعمال وتخطي الصعوبات ، لافتاً إلى طبيعة العمل المختلفة التي تتصف بها إدارة الإعلام، والتي تخرج عن النمط الوظيفي التقليدي ؛ لتجعلهم فى حالة تواصل مستمرة، ليشكلوا فريق عمل متكامل، متنوع المهارات لإنتاج عمل متكامل يصعب الفصل بين أجزائه، وهو نقل صورة الجامعة وإبراز هويتها للمجتمع الخارجي.