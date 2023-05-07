«سقط بماكينة دريس القمح».. النيابة تحقق في مصرع فلاح بالعياط

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة فلاح بعدما لقي مصرعه متأثراً بإصابته اثر سقوطه بماكينة دريس القمح بدائرة مركز شرطة العياط، وقد تسلمت النيابة التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول الواقعة والتي ثبت من خلالها أن المتوفي كان يعمل علي مكينة دريس القمح واختل توازنه وسقط بداخلها مما ادي لإصابته وتم نقله للمستشفي ولكنه لقي مصرعه

تلقي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال فلاح مصاب بقطع في الشريان وسحجات متفرقة بالجسم وادعاء سقوط داخل ماكينة دريس القمح ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه ومقيم بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبسؤال أهلية المتوفي أفادوا أنه أثناء عمل نجلهم علي ماكينة دريس القمح اختل توازنه وسقط داخل الماكينة مما تسبب في إصابته ومن ثم وفاته جري التحفظ علي الجثمان داخل ثلاجة مستشفي العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

