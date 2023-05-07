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الأحد 07 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تشارك فى المؤتمر العالمى للمرافق بأبوظبى

د.امجد الوكيل
د.امجد الوكيل
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يشارك  الدكتور أمجد الوكيل  رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على رأس وفد رفيع المستوى من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالمؤتمر العالمى للمرافق بأبو ظبى في الفترة من 8 الى 10 مايو 2023  مارس 2022، يضم الوفد كلا من  المهندس محمد رمضان بدوى  نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة والمشرف على المشروع،  والدكتور محمد سعد دويدار – مدير المشروع النووى.

ومن المقرر خلال فعاليات المؤتمر مشاركة  الدكتور أمجد الوكيل – رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء متحدثاً فى جلسة القيادة العالمية للطاقة النووية وسوف يشارك  المهندس محمد رمضان بدوى – نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة والمشرف على المشروع متحدثاً فى جلسة حوارية حول تمويل الطاقة النووية، هذا وسيشارك الوفد فى النقاشات التى ستدور حول الدور الحاسم للطاقة النووية فى تحول الطاقة

وتأتى مشاركة هيئة المحطات النويه لتوليد الكهرباء فى إطار حرصها على تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة فى مجال الإستخدامات السلمية للطاقة النووية
 

المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالمؤتمر العالمى للمرافق بأبو ظبى