أمن كفر الشيخ يكشف لغز مقتل سائق "توك توك" وسرقته بشباس الملح

تمكنت مباحث مديرية أمن كفر الشيخ، من كشف لغز عثور أهالي قرية شباس الملح، التابعة لمركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، على جثمان سائق توك توك، به طعنات نافذه بالرقبة وملقي بجوار أحد المصارف المائية بالقرية.

حيث تمكنت من تحديد وضبط المتهمين، وتبين من خلال الفحص بأن وراء إرتكاب الواقعة سيدة سيئة السمعة، كانت بينها وبين الضحية علاقة غير شرعية، واستدرجت الضحية من أجل القيام بهذه الأعمال كما قامت بالاتفاق مع آخر بقتل الضحية وسرقة التوك توك الخاص به، إلي أن ضباط المباحث تمكنوا من تحديد هويتهم والقبض عليهم.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت عندما تلقي اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطار من مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، بورود بلاغ إلي وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة دسوق، يفيد بعثور أهالي قرية شباس الملح، على جثة لشاب يدعي " إ. س. ح" 28 عام، سائق توك توك، به طعنات نافذه بالرقبة، ليجري تشكيل فريق بحث مكبر من ضباط وحدة البحث الجنائي، وكذلك إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن لكشف لغز مقتل الشاب.

فيما قام فريق البحث الجنائي الذي ترأسه مدير إدارة البحث الجنائي بكشف تفاصيل القضية، حيث تبين من خلال فحص المجني عليه، أنه تربطه علاقة عاطفية غير شرعية مع سيئة سيدة السمعة، تقيم بقرية كفر السودان التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس الملح، وأنها إتفقت مع آخر يقيم بطنطا بمحافظة الغربية، لإستدراج المجني عليه، وسرقة التوك توك الخاص به، والتخلص منه أثناء قيامهم بهذه العلاقة، ليجري تحديد هذه السيدة وعشيقها الآخر، وقامت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، من ضبط المتهمين، ومواجهتهم بما أسفرت عنه جهود فريق البحث الجنائي، ليعترف المتهمان بقيامهم بقتل سائق التوك توك وسرقته.

حرر محضر بمركز شرطة دسوق، وجاري عرض المتهمين على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة مع المتهمين عما إسند إليهما من إتهامات.