جاى ميتان مؤلف كتاب «روسيا والغرب.. حرب الألف عام» في حوار لـ« لوديالوج» عن الأزمة الأوكرانية.. الناتو فعل كل شىء لخلق هذا الصراع بتوجيه من الثلاثى الأمريكى البريطانى البولندى

جاى ميتان صحفى وكاتب مقالات وسياسى سويسرى، ونائب ورئيس سابق لنادى الصحافة السويسرى وهو مؤلف للعديد من الكتب حول الجغرافيا السياسية، بما فى ذلك «روسيا والغرب، حرب الألف عام».. «لو ديالوج» حاورته للتعرف بشكل أوضح على طريقة تفكيره.



لو ديالوج: غالبًا ما يتم تقديمك فى سويسرا على أنك قريب جدًا من روسيا، التى تحمل جنسيتها، لكنك عدت للتو من الولايات المتحدة، حيث يبدو أن لديك أصدقاء أيضًا. هل هؤلاء من الديمقراطيين أم الجمهوريين؟ هل يتفهمون مواقفكم المؤيدة للسلام بين روسيا والغرب؟ هل هناك عدد أكبر مما تعتقد من الأمريكيين الذين ينتقدون سياسة الحرب للولايات المتحدة والناتو؟

جاى ميتان: أنا لا أختار أصدقائى على أساس أفكارهم السياسية، وكديمقراطى، أعتقد أن لديهم الحق فى أن يكون لديهم آراء أخرى تختلف عن رأيى. كما أننى أحدد أننى حصلت على الجنسية الروسية بعد تبنى ابنتى أوكسانا وبفضل قرار حكومى أيام الرئيس يلتسين، فى وقت لم نكن نعرف فيه حتى من هو بوتين.

وفى الحقيقة، لم أذهب إلى الولايات المتحدة لمدة ١٢ عامًا وإلى كندا لمدة ٢٥ عامًا وكان من دواعى سرورى ملاحظة أنه بمجرد زيارة أحد دوائر المؤسسة فى نيويورك أو واشنطن أو كاليفورنيا، فإنك تلاحظ التنوع فى الفكر وحرية التعبير أكثر قوة هناك مما هو عليه فى أوروبا، حيث يُمنع الآن التعبير عن انتقادات لإثارة الحروب الأطلسية دون فرض ضرائب على الفاشية أو الشعبوية أو أتباع بوتين. فى الولايات المتحدة، يوجد هذا النشاط النقدى فى كل من اليسار الراديكالى وفى مواقع معينة للصحفيين الاستقصائيين مثل كونسوتريوم نيوز وجرايزون وكومون دريمز وكونتر بانش أو فى الصحفيين المستقلين مثل جلين جرينوالد ومات تيبى وأرون مات. وترى أكثر من ذلك فى اليمين الجمهورى وعلى قناة فوكس نيوز، مع تاكر كارلسون على وجه الخصوص. كما كان من دواعى سرورى أن أسافر لمدة تسع ساعات من بوسطن إلى مونتريال مع صديقى ريتشارد سكوا، الأستاذ الفخرى فى جامعة كنت، وهو أحد أفضل الخبراء فى الصراع بين روسيا والغرب وذلك بعد رحيل ستيفن ج. كوهين وهو أستاذ سابق فى جامعة كولومبيا، وكنت أعرفه جيدًا.. وبالفعل كان لدينا متسع من الوقت لوضع العالم فى مكانه الصحيح بينما كنا نسير عبر الغابات الثلجية فى فيرمونت على متن حافلة جريهوند.

لو ديالوج: أنت تندد بـ"فوبيا روسيا» الموجودة فى الغرب، لكن فى نفس الوقت لماذا لا تندد بالعدوان الروسى على أوكرانيا ذات السيادة؟ هل كان موضوع «فوبيا روسيا» هذا يسبق الأزمة الأوكرانية؟ أو حتى قبل الثورة البرتقالية ٢٠٠٥؟

سؤال ضخم وكبير. لقد قمت بالفعل بنشر سلسلة كتب واسعة النطاق حول «فوبيا روسيا» فى الغرب (روسيا - الغرب، حرب الألف عام.. الخوف من روسيا من شارلمان إلى الأزمة الأوكرانية)، وقد ظهر الإصدار المحدث منه للتو على موقع باللغة المحلية. يسمح لنا هذا الكتاب بفهم الجذور العميقة للحرب الأوكرانية ويوضح كيف أن الغرب الحديث، مع لويس الخامس عشر ونابليون أولًا، ثم مع الإمبراطورية البريطانية، ثم فيلهلمينيان ثم ألمانيا النازية، وأخيرًا مع الولايات المتحدة منذ عام ١٩٤٥، أقاموا روسيا باسم عدو شرس فى كل مرة يعارض أحلامهم بالسيطرة على العالم. الصراع الحالى ليس سوى تجسيد جديد لهذا النضال الذى دام قرونًا، والذى يردد أصداء الغزوات البولندية (عام ١٦١٠)، ونابليون (عام ١٨١٢)، والفرانكو- بريطانى (عام ١٨٥٣)، والغزوات الألمانية والحلفاء وهتلر (١٩١٤ و١٩١٩ و١٩٤١). وأخيرًا أمريكية (مع زعزعة استقرار جورجيا وأوكرانيا من خلال الثورات البرتقالية الممولة من الخارج فى الأعوام ٢٠٠٤ و٢٠٠٥ و٢٠١٤).

هذا لا يعفى روسيا من أى شيء بل يجب أن تتحمل مسئوليتها أمام الرأى العام العالمى وقبل كل شيء أمام التاريخ. لكن لم يعد من الممكن تجاهل أن الناتو، بتوجيه من الثلاثى الأمريكى - البريطانى - البولندى، فعل كل شيء لإحداث هذا الصراع من خلال توسيع الحلف إلى الشرق فى تحدٍ للوعود التى قُطعت لجورباتشوف فى عام ١٩٩١، من خلال الاستهزاء باتفاقات مينسك، التى كان من الممكن أن يؤدى تطبيقها إلى تجنب هذه الحرب، وتجاهل المقترحات الروسية التى قدمت فى جنيف خلال قمة بايدن - بوتين فى يونيو ٢٠٢١ وفى ديسمبر من نفس العام من قبل الكرملين.





لو ديالوج: غالبًا ما تتحدث فى المؤتمرات وفى وسائل الإعلام، ما رأيك فى درجة المعلومات المضللة التى تسود ليس فقط فى روسيا، والتى يتم ملاحظتها بشكل منهجى، ولكن أيضًا فى الغرب؟ هل ساءت الأمور على مر السنين، وفقًا لك، أنت صحفى ورئيس سابق لنادى الصحافة السويسري؟

نحن نعلم أنه فى أوقات الحرب فقط تزدهر المقابر وصناع الأسلحة والدعاية على جانبى خط المواجهة. الروس ليسوا استثناء من هذا القانون ولكن يجب أن «نكنس خارج بابنا» قبل أن نحكم على الآخرين. كيف يمكننا الادعاء باحترام حرية الصحافة عندما نحظر وسائل الإعلام الروسية فى الاتحاد الأوروبى، مخالفة لجميع القواعد؟ من ماذا نخاف؟ أن أكاذيبهم المفترضة تبدو أكثر صدقًا من أكاذيبنا؟

فى رأيى، فإن الأحادية التى تمارسها وسائل الإعلام لدينا، وافتقارها المطلق إلى التفكير النقدى واستسلامها غير المشروط لإثارة الحرب فى حلف شمال الأطلسى، هى علامة على مذكرة الموت للصحافة الحرة والمستقلة.. عندما بدأت المهنة، كنت أحترم البى بى سى، ونيويورك تايمز وواشنطن بوست، حيث كان لدى أصدقاء وأيضا شبيجل ولوموند التى أعارنى رئيس تحريرها السابق أندريه لورنس ألته الخاصة بالكتابة.. اليوم، كل وسائل الإعلام هذه تحالفت بشكل مخزٍ مع آلة الحرب الأطلسية. بل إن أداء القنوات الإذاعية والتليفزيونية العامة والخاصة على حد سواء أسوأ من السابق.

لبضع سنوات، كنا نأمل أن تنقذ الشبكات الاجتماعية حرية الفكر والتعبير؛ ولكن إعادة تنظيمهم مع الحلقة الحزينة من «روسيا جات» Russiagate، التى تم اختراعها لإلحاق الضرر بترامب قبل أن تحطمها مجلة كولومبيا ريفيو.. تلك الأداه أدت إلى استعادة الرقابة الفعالة على الشبكات الرئيسية وفى السنوات الأخيرة، قاموا بتوظيف المئات من عملاء المخابرات السابقين للشرطة؛ لذلك فإن الروابط بين المنصات الخاصة وأجهزة أمن الدولة وثيقة للغاية وتضمن فعالية الدعاية فى الغرب وتبقى المنصات البديلة فقط مثل Rumble أو Substack لضمان حرية التعبير.

لو ديالوج: فى مواجهة الدعاية الروسية الفظة التى تذكر بالدعاية الستالينية حول مناهضة الفاشية والتى تتمثل فى التنديد المستمر بـ «النازية» للجيش وحتى للسلطة الأوكرانية على الرغم من أن زيلينسكى (الأرثوذكسى المسيحي) هو من أصل يهودى، ما رأيك فى أن الجماعات النازية لا تزال موجودة داخل الجيش الأوكرانى وأن ستيبان بانديرا ورومان شوخفيتش اللذين ارتكبا مذابح ضد اليهود وتحالفا مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، لا يزالان أبطالًا رسميين فى الأحزاب الأوكرانية مثل حزبى برافى سيكتور وآزوف، كما أن الشوارع والمعالم الرسمية فى أوكرانيا تحمل أسماءهم وتكرمهم؟

تجدر الإشارة إلى أن زيلينسكى من أصل يهودى ولكنه ليس يهوديًا بالمعنى الدقيق للكلمة لأن والدته ليست يهودية. تم طرح هذه اليهودية المعاد اكتشافها فى محاولة لكسب دعم الجالية اليهودية الأمريكية القوية والرأى الإسرائيلى. لكنهم لم ينخدعوا، وهو ما يفسر فشل زيلينسكى خلال خطابه فى الكنيست وفشل زيارة نشطاء آزوف إلى مسادا العام الماضى.

يجب أن نتذكر أيضًا أنه فى كل عام، حتى يناير ٢٠٢٢، كانت السفارة الإسرائيلية فى كييف والصحافة الإسرائيلية غاضبة من أن كتائب آزوف وآلاف من نشطاء برافى سيكتور يسيرون فى شوارع المدن الأوكرانية وهم يرفعون التحية والشارات النازية. وبالمثل، فإن حقيقة أن شارع ستيبان بانديرا، الجلاد لعشرات الآلاف من اليهود الأوكرانيين بين عامى ١٩٤١ و١٩٤٤، يؤدى إلى نصب بابى يار، حيث ذبح ٥٠ ألف يهودى على يد قوات الأمن الخاصة بمساعدة القوميين الأوكرانيين، لا يقتصر على اللامبالاة. جاهل.

من خلال الإصرار على «تشويه سمعة» أوكرانيا، فإن الروس يستغلون بالتأكيد الهولوكوست ومناهضة الفاشية لصالحهم، لكنهم وضعوا أصابعهم على حقيقة لا تريد الصحافة ولا القادة الغربيين الاعتراف بها. حتى لو كان صحيحًا أن المتطرفين الأوكرانيين ذوى الميول النازية الجديدة لا يمثلون سوى أقلية، إلا أنهم للأسف أقلية نشطة جدًا وقوية جدًا داخل جهاز الدولة والجيش، حتى لو كانت أقل وضوحًا اليوم.

لو ديالوج: هل لدينا أسماء قادة وأعضاء آخرين فى حكومة زيلينسكى أو حكام أو رؤساء بلديات أو جنرالات أوكرانيين يحترمون مبدأ طمأنة الغربيين وإسرائيل ولكنهم ينتمون إلى الأحزاب السياسية النازية وهؤلاء ليس لديهم الآن -على عكس ما حدث فى ٢٠١٤-٢٠١٥ - المزيد من المسئولين المنتخبين فى البرلمان؟ هل تم «إعادة تصميم» أقوى النازيين الجدد أو بمعنى آخر «إعادة تدويرهم"؟

فى بداية الحرب، عرضت وسائل التواصل الاجتماعى صورًا لا حصر لها لوحدات ومجموعات من الناس يرتدون شارات نازية أو يؤدون التحية النازية. كما رأينا عددًا من الانتهاكات والجرائم التى ارتكبتها هذه الوحدات، مثل مذابح السجناء الروس أو جلد الأشخاص المشتبه فى انتمائهم إلى روسيا. خوفًا من الفضيحة وإثبات صحة بوتين، تمت إزالة كل هذه الصور ومقاطع الفيديو، لدرجة أنها اختفت تقريبًا من الشاشات. وبالمثل، فإن أبرز المتحدثين الرسميين لهذه الحركة - دعونا نفكر بشكل خاص فى وحدة سفارى، التى شوهدت فى بوتشا بين رحيل الروس وكشف الفظائع، لأندرى بيلتسكى، النائب السابق لليمين المتطرف دميترو ياروش، تم تعيينه مستشارًا خاصًا لقائد الجيش الأوكرانى قبل الحرب بفترة وجيزة، ولقب أولكساندر بوكلاد بالخانق، للقائد دميترو كوتويبايلو أو حتى ماكسيم مارشينكو، قائد الكتيبة القومية المتطرفة آيدار، الرجل نفسه الذى معه برنارد هنرى ليفى كان استعراضًا مجيدًا - أبقوا أنفسهم سريين للغاية أو تم تهميشهم حتى لا يضروا بمصداقية الدعاية الغربية وجهود الناتو الحربية. أخيرًا، أدى مسار الحرب أيضًا إلى إضعاف الرتب القومية خلال معارك خاركيف وماريوبول.





لو ديالوج: هل الإعلام الغربى يؤدى فى نهاية المطاف إلى نتائج عكسية أو ضارة بالسلام خاصة أن هذا الإعلام غالبًا ما ينقل دعاية الحرب الأوكرانية (البعض منها يمكن فهم توجهاته التى تهدف إلى الحصول على المساعدة من المجتمع الدولي)؟ أن ترى أن هذا الإعلام يقود إلى نتائج فعالة تساعد فى تشجيع الأوكرانيين أخلاقيًا وجعل الغرب يلتزم بمساعدة الأوكرانيين عسكريا ويقدم أيضا تضحيات اقتصادية؟

من المؤكد أن الموقف المناهض للحرب لوسائل الإعلام الغربية، والذى ينتقد أى دعوة للتفاوض باعتباره خيانة لـ «الديمقراطية» الأوكرانية و«القيم الغربية» لا يفعل شيئًا للمساعدة فى العودة إلى السلام، أو مجرد هدنة. منذ بداية الحرب، وحتى أكثر من ذلك منذ أحداث بوتشا، تم عمل كل شيء لشيطنة روسيا وتحويل الروس إلى وحوش متعطشة للدماء ومجرمى حرب مرضيين، بطريقة تجعل أى لجوء إلى الدبلوماسية أمرًا مستحيلًا. الحوار بحجة «عدم التحدث مع المجرمين».

مذكرة التوقيف التى أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق بوتين هى تتويج لهذا المنطق الذى يهدف إلى توظيف العدالة لفرض استمرار الحرب بكل الوسائل، بغض النظر عن عدد الضحايا بسبب هذا التعنت القانونى. ولكن ماذا تعنى العدالة عندما يتم تنفيذها بهدف إطالة أمد الحرب عمدًا؟ عندما تعلم أن المحكمة الجنائية الدولية يرأسها بولندى وأن المدعى العام بريطانى، فهذا يعنى أن هناك ممثلين اثنين من أكثر الدول معادية لروسيا، وأن الملايين التى تم استخدامها لتمويل التحقيق ضد بوتين تأتى من دول الناتو (انظر مقالات جانيت إتش أندرسون على موقع Justiceinfo.net وماكس بلومنتال عن Grayzone)، يمكن للمرء أن يشكك بجدية فى استقلالية هذه المحكمة. خاصة عندما نرى أنها غير قادرة على التحقيق فى قضية جرائم الحرب التى ارتكبها نفس هؤلاء الحلفاء فى العراق أو أفغانستان أو الأراضى الفلسطينية.

لا ينبغى أن نتفاجأ إذا ظلت بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، فى ظل هذه الظروف، متشككة فى حين أن الرأى العام الغربى شديد السخونة من خلال الدعاية النشطة للخبراء والأكاديميين والصحفيين وغيرهم من صانعى الرأى بينما يتم نزع فتيلهم من جهة أخرى. من خلال رقابة تقضى بشكل منهجى على الحقائق المزعجة للسرد السائد.

لو ديالوج: ما رأيك فى أن تحليلات صندوق النقد الدولى الأخيرة تعتبر روسيا أكثر مرونة اقتصاديًا مما كان متوقعًا؟

لقد كنت أراقب الاقتصاد الروسى منذ ثلاثين عامًا وتابعت انهياره فى التسعينيات وبطء إعادة بنائه فى العقد الأول من القرن الحادى والعشرين. وقد أتيحت لى الفرصة لزيارة عدد لا يحصى من المصانع والشركات على رأس الوفود الاقتصادية ورأيت قوة هذا التعافى، الذى لا يجب أن يستهين به الغرب بشكل مستمر خاصة أن هذا الاقتصاد لم يسبق له مثيل من قبل ويجب التوقف عن التصريح بأن الاقتصاد الروسى كان أقل من أى شيء وأنه لم يكن حتى على مستوى إسبانيا وغيرها من هذه التصريحات. يعرف المراقبون المطلعون، مثل جاك سابير أو إيمانويل تود، أنه أكثر مرونة بكثير مما كان متوقعًا.

وقام صندوق النقد الدولى مؤخرًا بمراجعة النمو لعام ٢٠٢٣ صعودًا، وقدّره عند ٠.٧٪ بدلًا من ٠.٣٪. وهو أداء فى مناخ العقوبات الحالى. بعد عام ٢٠١٤، استطعنا أن نرى أن العقوبات، بعيدًا عن إضعاف الاقتصاد الروسى، عززته، كما كان الحال بالنسبة للزراعة التى شهدت طفرة مذهلة، خاصة فيما يتعلق بإنتاج القمح والحليب.

لفترة طويلة، اعتمدت روسيا على تصدير النفط والغاز ومنتجات التعدين، مما أثرى فئة من القلة الذين مارسوا هروب رأس المال لشراء اليخوت والمساكن الفاخرة فى فرنسا، فى لندن أو سويسرا وبفضل برونو لومير وأصدقائه، الذين صادروا أصول هؤلاء الأشخاص واحتياطيات البنك المركزى لروسيا، انتهى هذا العصر.

فى السنوات القادمة، من المتوقع أن تنتعش الصناعة الروسية، وليس فقط فى القطاع العسكرى حيث ذكّرت الحرب الغرب بوحشية بأن المرء لا ينتج ثروة مع المحامين والمتخصصين فى التسويق والمتلاعبين الآخرين بالرموز العزيزة بالنسبة إلى روبرت رايش، ولكن بالاقتصاد الحقيقى. وتحتاج كومبيوترات وادى السيليكون إلى الطاقة والمصانع بحاجة إلى مواد خام، والناس بحاجة إلى الغذاء.. وبالفعل تمتلك روسيا كل ذلك بوفرة، بالإضافة إلى المهندسين والتعليم.

لو ديالوج: هل تخشى اندلاع حرب بين الناتو وروسيا خاصة أنها بدأت بالفعل ولكن ليس بشكل رسمي؟ وهل تتوقع زيادة حدتها؟

كانت الحرب بين الناتو وروسيا قد بدأت بالفعل فى عام ٢٠٠٧، عندما طلب فلاديمير بوتين فى مؤتمر ميونيخ من الناتو عدم تجاوز الخط الأحمر بانضمام جورجيا وأوكرانيا إلى الحلف، وأن الأخيرة ردت بفتح أبوابها لهاتين الدولتين. فى ربيع عام ٢٠٠٨ والسماح للرئيس الجورجى ساخاشفيلى بمهاجمة أوسيتيا الجنوبية فى ٨ أغسطس ٢٠٠٨. فى ٢٠١٤، أعمال شغب ميدان، بدعم من الغرب، وجون ماكين وفيكتوريا نولاند على وجه الخصوص، والاستيلاء على السلطة من قبل القوميين الأوكرانيين الذين قاموا على الفور ضايق السكان الناطقين بالروسية فى البلاد من خلال حظر لغتهم، مما تسبب فى انفصال دونباس وضم شبه جزيرة القرم من قبل روسيا. نحن نعرف بقية القصة.

وبالتالى، فإن التدخل العسكرى الحالى، كما بدأنا ندرك أيضًا، هو جزء من منطق ٢٠١٤ والقصف المستمر لسكان دونباس من قبل الجيش الأوكرانى الذى كلف ١٤٠٠٠ حالة وفاة اعترفت بها الأمم المتحدة. خلال هذه السنوات الثمانى، كما اعترفت أنجيلا ميركل وفرانسوا هولاند، انتهز الناتو الفرصة لتسليح وتدريب وتدريب الجيش الأوكرانى حتى يتمكن من استعادة الأراضى التى فقدها بالقوة، بالإضافة إلى زيلينسكى المذكور فى صحيفة أوكاسى نُشرت فى مارس. ٢٠٢١، بعد شهرين من وصول جو بايدن إلى السلطة.

وبالنظر إلى الجانب الروسى، فإن تدخل الناتو فى المناطق الحدودية لروسيا موجود منذ عام ٢٠٠٨، وبالتالى فهو ليس مفاجئًا بأى حال من الأحوال. المفاجأة هى بالأحرى من الجانب الغربى، بقدر ما تم إبقاء الرأى العام الأوروبى الأمريكى، وما زال، فى الظلام بشأن هذه التدخلات مع الصيغ المعقدة بقدر ما هى مضللة، مثل العداء المشترك، والمساعدة على الديمقراطية. فى خطر، تسليم الأسلحة «لإنقاذ الأرواح»، إلخ. فى الوقت الحالى، تم احتواء مخاطر التصعيد، ولا يرد الروس إلا على القوة المتزايدة للمساعدات الغربية. نحن نستنكر «ابتزازهم» النووى، لكننا ننسى أن نذكر أن تلميحات بوتين حول هذا الموضوع هى دائمًا ردود فعل على الإجراءات الغربية (تغيير فى عقيدة استخدام القوة النووية الأمريكية، تصريحات لو دريان فى فبراير ٢٠٢٢ أو تصريحات البريطانيين فى مارس. ٢٠٢٣ بشأن استخدام اليورانيوم المستنفد، إلخ).

لو ديالوج: هل سيتخلى الأمريكيان فجأة عن الأوكرانيين كما فعلوا مع المقاومة الأفغانية أو الأكراد السوريين بمجرد أن تنقلب الاستفتاءات أو تقترب الانتخابات أم أنهم محكوم عليهم بالسير حتى نهاية الطريق لمنع التعددية القطبية الموالية لروسيا التى تتحدى النظام الدولى المتمركز حول الغرب خاصة أن تلك المسألة هى إحدى القضايا العالمية لهذه الحرب؟

مع الولايات المتحدة، كل شيء ممكن دائمًا، الأفضل وكذلك الأسوأ. كما هو الحال فى فيتنام أو أفغانستان، يمكنهم التخلى تمامًا عن الميدان إذا لم يعد التدخل يتوافق مع مصالحهم المباشرة. لكن يجب أن تعلم أن العقيدة الأمريكية المستوحاة من بول وولفويتز فى عام ١٩٩٢، ولوحة الشطرنج الكبرى لبريزنسكى فى عام ١٩٩٧ وتقرير شركة راند فى عام ٢٠١٩ (التوسع فى روسيا وعدم توازنها)، لطالما اعتبرت روسيا خصمًا يجب هزيمته وأوكرانيا منطقة يتم احتلالها. لن يتركوا الأمر بسهولة. الأمريكيون، سواء الديموقراطيون (لاستعادة القيادة الأمريكية) أو الجمهوريين (لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى) يشتركون فى نفس الهدف، وهو الحفاظ على الهيمنة الأمريكية عن طريق الدولار والقوة العسكرية. إنهم يختلفون فقط فى ترتيب الأولويات، فالجمهوريون يعتبرون أن التهديد الصينى يجب معالجته أولًا، حتى لو كان ذلك يعنى التحالف مع موسكو، بينما يعتقد الديمقراطيون أنه يجب تدمير روسيا أولًا قبل مهاجمة الصين.

لو ديالوج: من وجهة نظرك.. ما هى أكثر الطرق واقعية للخروج من الأزمة أو ببساطة تقليل التصعيد الحالى من الجانبين من أجل وقف المجزرة المستمرة؟

لقد قام الغرب، من خلال تجريم بوتين، بتجميد كل سبل اللجوء إلى الدبلوماسية. من جانبهم، فإن الروس، الذين يتمتعون بميزة الأرقام والوقت والمكان والقرب، لا يرون أى ضرورة ملحة فى التفاوض.

لذلك لا أرى فى هذه المرحلة مخرجًا آخر من الأزمة سوى استمرار العمليات العسكرية حتى يستنفد المتحاربون كل طاقاتهم، على غرار السيناريو الكورى. أحيانًا يتقدم أحد الأطراف، وأحيانًا يتراجع، دون إحراز تقدم حاسم، حتى يتقرر وقف الاتهامات وتجميد الصراع على خط المواجهة. فى كلتا الحالتين، ستظل أوروبا منقسمة لفترة طويلة حيث يميل العالم لصالح آسيا والجنوب العالمى وسيتزايد هذا التوجه فى الفترة المقبلة بشكل واضح.

