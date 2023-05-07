محافظ الشرقية يترأس لجان اختبار تجديد شغل وظائف قيادية

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الأحد لجنتي اختبار تجديد شغل وظيفتى مدير عام الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة ، ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام.

أكد محافظ الشرقية أن معايير الإختبار تتضمن التعرف على الإمكانيات البشرية للمتقدم لتجديد شغل الوظيفة ومدى قدرته على تقديم الأفضل لتحسين منظومة العمل وضبط الأداء وكذلك اختبار السمات الشخصية ومهارات الإتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة إتخاذ القرار.

أوضح المحافظ أن هذه الإختبارات تأتي تفعيلاً لسياسة الإصلاح الإداري التي تنتهجها الدولة بما ينعكس علي تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري والارتقاء بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.

حضر الإختبارات المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة ومراد رأفت السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة وعلي أحمد مدير مديرية التنظيم والإدارة.