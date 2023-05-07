بيت ثقافة سفاجا يقدم "آخر المطاف" ضمن عروض نوادي المسرح

قدم بيت ثقافة سفاجا بالبحر الأحمر، أولى ليالي العرض المسرحي "آخر المطاف"، على مسرح مركز شباب سفاجا، ضمن فعاليات نوادي المسرح الإقليمي بالهيئة العامة لقصور الثقافة.



العرض تأليف مؤمن عبده، إخراج محمد سامح، أشعار سيد الطيب، ديكور وملابس عيد السويفي، ألحان وليد خلف استعراض عصام سعيد، وتدور أحداثه حول مجموعة من الشباب يبحثون عن مسرح حتى يقدموا ما بداخلهم من أوجاع وهموم أدت بهم إلى الانعزال عن العالم الخارجي، ولكن في نهاية المطاف ينتصر الأمل ويخرج بهم من الظلام إلى النور، ويستمر تقديم العرض حتى الخميس 11 مايو الحالي.



يأتي العرض ضمن عروض النوادي التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة في العديد من فروعها ومواقعها بالمحافظات خلال الفترة الأخيرة، إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبد الرحيم، ويأتي ضمن النشاط المسرحي بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي.



من ناحية أخرى وضمن برنامج فعاليات الفرع، شارك بيت ثقافة القصير بالتعاون مع مركز شباب مبارك بالقصير في مبادرة قوافل حياه كريمة بتنفيذ أنشطة توعوية للأطفال بمدينة القصير، حيث تم تنفيذ ورشة فنون تشكيلية، وورشة رسم على الوجه، بالإضافة الى ورش حكي بعرائس القفاز ومنها ورشة بعنوان "جدو عفيفي" التي تحكي عن الأكل الصحي للأطفال والحرص على غسل الأسنان حفاظا عليها، ثم قدمت رقصة تراثية لفرقة القصير للفنون التلقائية.

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