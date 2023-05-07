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الأحد 07 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

روسيا تعود إلى قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم منذ عام 2014

روسيا
روسيا
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 أظهرت بيانات من البنك الدولي ومن الهيئات الإحصائية الوطنية الروسية، اليوم الأحد، أن موسكو وللمرة الأولى منذ عام 2014، عادت إلى قائمة أكبر عشرة اقتصادات في العالم.
وذكرت هيئة الإحصاء الوطنية الروسية- وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"- أن روسيا أنتجت السلع والخدمات بقيمة 2.3 تريليون دولار في نهاية العام الماضي، مما سمح لها باحتلال المركز الثامن في قائمة أكبر عشرة اقتصادات في العالم.
يذكر أن روسيا دخلت آخر مرة في المراكز العشرة الأولى في عام 2014، وشغلت المركز التاسع بإجمالي ناتج محلي قدره 2.05 تريليون دولار، وفي عام 2021، احتلت روسيا المرتبة 11.

البنك الدولي موسكو روسيا