البترول تبدأ خطة لتطوير أعمال البحث والاستكشاف في 450 كم مناجم فوسفات.. صور

بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتوسع في أعمال البحث والاستكشاف لخام الفوسفات من خلال تنفيذ خطة عاجلة لأعمال الاستكشاف في 450 كم مربع مناطق امتياز فوسفات مصر في محافظات الوادي الجديد وأسوان والبحر الأحمر.

وقال المهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة فوسفات مصر بوزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، إنه جرى البدء في تنفيذ تكليفات وزير البترول خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة بضخ المزيد من الاستثمارات لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف عن الثروات الطبيعية و الإسراع بتنمية هذه الاكتشافات الجديدة وذلك من خلال سرعة اتخاذ القرارات في منح مناطق الامتياز وتقديم حوافز جديدة لشركات التعدين المحلية والعالمية لتعميق مشاركتها في قطاع البحث والاستكشاف في البلاد.

وأوضح عبد العظيم، أن مناطق امتياز الشركة تصل مساحتها إلى 450 كم مربع بواقع 250 كم مربع في هضبة أبو طرطور بمركز الخارجة في الوادي الجديد، وهي اكبر المناطق التي تعمل بها الشركة لاستكشاف الخام واستخراجه، و 75 كم مربع في منطقة السباعية بأسوان، و 50 كم مربع بالبحر الاحمر، و 75 كم مربع تديرها الشركة بعد الاتفاق مع الهيئة العامة للثروة المعدنية في مناطق البحر الأحمر.

ولفت عبد العظيم، إلى أن البحث والاستكشاف في هضبة أبو طرطور تبلغ مساحة نطاق أعمال الشركة في هضبة أبو طرطور ٢٥٠ كم منطقة الإستغلال بواقع عدد 9 عقود بإجمالي مساحة ٣٠ كم" في قطاع المغربي الليفية و بقانون رقم ۱۲ لعام ۲۰۱۹ بمساحة ۲۲٠كم في نطاق ٤ قطاعات ( المغربي - الزيات - قلوع الصبايا - وادي البطيخ ) حيث إن هضبة أبو طرطور تعد من أكبر الاحتياطيات الجيولوجية لخام الفوسفات على مستوى العالم.

من جانبه أكد طارق إمام سلامة، نائب رئيس شركة فوسفات مصر لتنمية الأعمال والمشروعات أن فوسفات مصر تنفذ أعمال التطوير المؤسسي بالتنسيق الكامل مع وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية في تطوير مجال الاستكشاف، وتحسين أداء أنشطة الإنتاج، ، وتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى دعم اتخاذ القرار وربط المعلومات، فيما وتتجه الشركة إلى مجالات القيمة المضافة للفوسفات المنتج للاستفادة الاقتصادية القصوى لعوائد خام الفوسفات تنفيذا لتوجيهات وزير البترول في الجمعية العمومية الأخيرة حيث وجه سيادته بسرعة إنجاز المشروعات الاستثمارية وعلى رأسها مشروع أبو طرطور لصناعة حامض الفوسفوريك وهو من المشروعات القومية التي توليها وزارة البترول اهتماما كبيراً لما له مردود إيجابى فى تعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات ويعد استكمالا لمجهودات الدولة خلال الفترة الماضية لتشجيع الإستثمارات فى المحافظات النامية مثل محافظة الوادى الجديد.

وأضاف طارق، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات معالي المهندس / طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بالتوسع في أعمال البحث والاستكشاف بدأت الشركة تنفيذ خطة عاجلة لأعمال الاستكشاف في 450 كم مربع مناطق امتياز الشركة في محافظات الوادي الجديد وأسوان والبحر الأحمر.

جدير بالذكر أنه كان قد أعلن أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في 2 أبريل 2023 عن نجاح مشروع فوسفات مصر في تحقيق 3.1 مليون طن مبيعات من خام الفوسفات و إيرادات دولارية تقدر بـ98 مليون دولار لدعم الإقتصاد الوطني.

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المهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة فوسفات مصر

مواقع العمل بفوسفات مصر بهضبة أبو طرطور (1)

مواقع العمل بفوسفات مصر بهضبة أبو طرطور (2)

مواقع العمل بفوسفات مصر بهضبة أبو طرطور (3)

مواقع العمل بفوسفات مصر بهضبة أبو طرطور (4)

مواقع العمل بفوسفات مصر بهضبة أبو طرطور (5)

مواقع العمل بفوسفات مصر بهضبة أبو طرطور (6)