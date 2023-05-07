رياضة شمال سيناء تستضيف دورة تدريبية لحكام الكرة الطائرة الجدد والترقي

استضافت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ، الدورة التدريبية للحكام الجدد والترقى التى نظمتها منطقة الكرة الطائرة بالمحافظة بقاعه مركز شباب مدينة العريش، ، بمشاركه 30 حكما للارتقاء بمستوى اللعبة والحكام بالمنطقة، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

كما حضر الدكتور إبراهيم حسن رئيس مجلس الادارة، والدكتور مصطفي المالح نائب رئيس مجلس الادارة, والدكتوره اروى الشوربجي عضو مجلس الادارة، والكابتن محمود سالم المدير التنفيذي.

أوضح إيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الدورة حاضر بها نخبة من الحكام من اللجنة العليا و هم : الكابتن منير عطية سكرتير اللجنه العليا والحكم الدولي، الكابتن محمد صبرة الحكم الدولي وعضو اللجنة العليا للحكام .

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الدورة قدمت شرح بنود القانون والتعديلات الجديدة بالقانون الدولي للكرة الطائرة، بهدف تدريب جيل من المحكمين من ابناء المحافظة قادر على التمثيل في المحافل الرياضية المحلية و الدولية، متمنياً إنتشار لعبة الكرة الطائرة على نطاق أكبر بالمحافظة ، .