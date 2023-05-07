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الأحد 07 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات

أرشيفيه
أرشيفيه
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قرار قاضي المعارضات اليوم الاحد بتجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات في المطرية 15يوما على ذمة التحقيقات .

وكان قد تم ضبط ( تشكيل عصابي مكون من 3اشخاص - لهم معلومات جنائية) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المطرية ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,500 كيلو جرام– مبلغ مالى).

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى. وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (560,000 ألف جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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