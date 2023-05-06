"فاجنر" الروسية تسلم مواقع مدينة باخموت الأوكرانية لقوات الزعيم الشيشاني قديروف

قال رئيس شركة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين، إنه سوف يسلم مواقع مدينة باخموت الأوكرانية لقوات الزعيم الشيشاني رمضان قديروف بحلول 10 مايو.

وقال بريجوجين في رسالة نُشرت ونقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم السبت: "أشكر رمضان أخماتوفيتش على موافقته على اتخاذ مواقفنا في باخموت وعلى الأرجح إتاحة الفرصة للحصول على كل ما هو ضروري وكافة الموارد اللازمة".

وأوضح رئيس "فاجنر" أنه اتصل بالفعل بممثليه من أجل البدء في نقل المناصب على الفور، مشيرًا إلى أنه "سنستنفد تمامًا إمكاناتنا القتالية، وسيأخذ رفاقُنا أماكننا ويواصلون هجوم باخموت".