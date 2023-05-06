تشكيل ريال مدريد أمام أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أوساسونا، في المباراة التي تجمع بينهما في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويحتضن ملعب لا كارتوخا، نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وأوساسونا، في المباراة التي تنطلق في الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء عبر شبكة قنوات SSC السعودية.

شهد تشكيل الريال، عودة كل من فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما ودافيد ألابا، في حين يتواجد الكرواتي لوكا مودريتش على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفخال – إيدير ميليتاو – دافيد ألابا – إدواردو كامافينجا

خط الوسط: أوريلين تشواميني – توني كروس – فيديريكو فالفيردي

وفي الهجوم: رودريجو جوس – كريم بنزيما – فينيسيوس جونيور.

ويجلس على مقاعد بدلاء الملكي: أندريه لونين – خيسوس فاييخو – ناتشو فيرنانديز – إيدين هازراد – لوكا مودريتش – ماركو أسينسيو – ألفارو أودريوزولا – لوكاس فاسكيز – داني سيبايوس – أنطونيو روديجير – ماريانو دياز.

ويسعى ريال مدريد للتتويج باللقب للمرة الـ20 في تاريخه من بطولة كأس ملك إسبانيا، بينما يأمل أوساسونا في حصد لقبه الأول من البطولة.