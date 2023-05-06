الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يتقدم لـ«ليفربول» على برينتفورد بالشوط الأول

وضع النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، فريقه في المقدمة بالشوط الأول من المباراة المقامة حاليًا أمام برينتفورد على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة 35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهى الشوط الأول من اللقاء، بتقدم الريدز بهدف للا شيء، سجله محمد صلاح في الدقيقة 13 بعد استقباله كرة عرضية بالرأس من الهولندي فيرجيل فان دايك.

ويتطلع رفاق صلاح لحصد الثلاث نقاط من لقاء برينتفورد، لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي، لاحتلال مركز من المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

يقود محمد صلاح، هجوم الريدز أمام برينتفورد، بمعاونة ثلاثية من الأوروجوياني داروين نونيز، البرتغالي ديوجو جوتا، الهولندي كودي جاكبو.

يحتل ليفربول، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 59 نقطة، بفارق 4 نقاط عن مانشستر يونايتد رابع الترتيب، فيما يأتي برينتفورد تاسعًا وفي رصيده 50 نقطة.