الدوري الإنجليزي.. هاري كين يقود توتنهام لتخطي كريستال بالاس

حقق فريق توتنهام هوتسبير، فوزًا ثمينًا على كريستال بالاس بهدف للا شئ، مساء اليوم السبت، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد توتنهام هوتسبير في إطار منافسات الجولة 35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف اللقاء الوحيد، هاري كين في الدقيقة 45+1، ليبقي على آمال السبيرز قائمة في احتلال مركز مؤهل للبطولات الأوروبية.

وصل كين بهذا الهدف، إلى 209 أهداف، ليصبح ثاني هدافي البريميرليج عبر التاريخ، متفوقًا على واين روني نجم مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق بـ(208 أهداف) بالرغم أن قائد الفريق اللندني لعب 174 مباراة أقل.

بتلك النتيجة، ارتقى توتنهام إلى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بـ57 نقطة، فيما هبط كريستال بالاس إلى المركز الثاني عشر وفي رصيده 40 نقطة.