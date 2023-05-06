بعد أمريكا وروسيا والصين.. مصر رابع دولة تمتلك مركز قيادة استراتيجي بالعالم

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، تفاصيل تفقد الرئيس السيسي مركز القيادة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية، موضحا أن مصر تطور قواتها المسلحة طبقا للمفاهيم الجديدة في العالم كله.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر أنشأت القواعد العسكرية مثل 3 يوليو وبرانيس بعدما كان تأسيسها حلما.

وأضاف أن هناك كليتين فقط وهما الحربية والدفاع الجوي سوف تنتقلان إلى مقر الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية، بينما تبقى الكلية البحرية في أبو قير بسبب القواعد البحرية وتبقى الكلية الجوية إلى جوار القواعد والمطارات.



وأوضح اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن مصر ستكون رابع دولة في العالم تمتلك مركز قيادة إستراتيجي بعد الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين.