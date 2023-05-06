البابا تواضروس يهنئ تشارلز الثالث بمناسبة تنصيبه ملكاً للمملكة المتحدة

هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، الملك تشارلز الثالث، وزوجته كاميلا، بمناسبة تتويجهما ملكًا وملكة لإنجلترا وبريطانيا العظمى والكومونولث البريطاني.



جاء ذلك في بيان نشرته الكنيسة عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الإجتماعي، قالت خلاله: «نثق أنهما سيبذلان قصارى جهديهما في استكمال الجهود التي تتطلبها هذه المكانة الرفيعة للمساهمة في جعل العالم مكانًا أفضل، وسط الاضطرابات العديدة التي يشهدها عالمنا اليوم.»



الملك تشارلز يتوج ملكاً للمملكة المتحدة



الجدير بالذكر أنه في صباح اليوم قد انطلق حفل تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث، ملكا رسميا للمملكة المتحدة، في كنيسة "ويستمنستر آبي"، وحضر الحفل ملوك ورؤساء العالم وكبار مسؤولي الدول من جميع أنحاء العالم، حيث شارك في الإحتفالية من مصر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، وكان حفلاً مهيباً جداً، وسط إجراءات أمنية مشددة وصفت بأكبر تجمع من القوات البريطانية، واصطف ما يقرب من 11 ألف جندي برفقة 19 فرقة موسيقى عسكرية خلال مسيرة التتويج على مسافة تمتد إلى ما يقرب من ميل.



ووصف رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، حفل التتويج بأنه يمثل لحظة تحمل معاني كبيرة من الكرامة الوطنية وأنه يمثل تعبيرا بالفخر بتاريخ وثقافة وتقاليد المملكة المتحدة، وقال سوناك: إن تلك المناسبة تعد أحد أهم الطقوس في بريطانيا والتي تعبر عن ميلاد حقبة جديدة في تاريخ البلاد.



