نوادي مسرح أسوان تقدم عروض "غرفة" بكوم أمبو وقصر ثقافة العقاد

شهد فرع ثقافة أسوان ثلاثة عروض مسرح "غرفة"، ضمن فعاليات نوادي المسرح الإقليمي بالهيئة العامة لقصور الثقافة، بدأت أمس الأول بقصر ثقافة كوم أمبو بعرض "الجريمة"، وتدور أحداثه داخل غرفة تحقيق، الغرفة مظلمة، مزدحمة بالأدلة والصور، تتوسط الغرفة جثة، التحقيق يدور في قضية انتحار شخص تحيط بحياته الكثير من الأحداث العبثية، تتمثل ذروة الصراع بين ذات المحقق وأفكاره التي تتجلى فوق خشبة المسرح كأشخاص واقعية، بين العبث والنظرية والاحتمال البشري والتطبيق والتخطيط، لينتهي العرض بحالة من الاندماج الكامل لذات المحقق وأفكاره، التي من شأنها أن تؤثر في خط سير التحقيق.

العرض تأليف طه الأسواني، تنفيذ وإضاءة محمد عبد الهادي، إعداد موسيقي عبد المنعم عباس، منفذ ملابس مها فخري، منفذ ديكور كريم عصام، سينوغرافيا وإخراج علي عبد الجواد. تمثيل مارتينا قانون، محمد فراج، حسن بدوي، حسام الدين حسن، علي جودة.

واستكملت العروض أمس بقصر ثقافة العقاد بعرض "ليلة القتلة"، وقصته حول ليلة القتلة في غرفة مغلقة لثلاثة أشقاء، حيث يعاني الأبطال من مشاكل نفسية كبيرة وضغوط بين الأهل وعدم وجود لغة حوار، إلى أن يتوصلوا إلى قتل أبيهم في خيالهم، ويكتشف الأمر في نهاية العرض.

المسرحية تأليف خوزيه تربيال، ترجمة فتحي العشري، تصميم استعراضات أحمد أبو السعود، ديكور محمد معتز، محمد خيري، إخراج محمد موسى، تمثيل: محمد حسن، بيتر عماد، ندى ياسر، رحمة محمود، أمل سالم، درية سيد، يوستينا أشرف، باسم محمد.

واختتمت بعرض "غرفة بلا مخرج" عن أسطورة تجربة النوم الروسية "الغرفة بلا مخرج، الغرفة بلا مفر، الغرفة لا يسكنها إلا الموت"، وتدور أحداثه في غرفة عزل بها خمس شخصيات غير معروفة الهوية من أجل إجراء تجربة عليهم لمدة شهر كامل، مع أول دقيقة داخل الغرفة يتم إطلاق الغاز عليهم لتبدأ الشخصيات في الدخول في صراعات جسدية ونفسية داخل أنفسهم ومع بعضهم البعض من أجل فكرة واحدة وهي البقاء، ويطرح العرض مجموعة من الأسئلة منها هل نحن مخيرون أم مسيرون؟ هل نتمسك بالحياة أم نريد التخلص منها؟ هل نحن السبب وراء معاناتنا أم الأقدار؟ هل عندما ستحيا الإنسانية سيموت الإنسان؟

"غرفة بلا مخرج" تأليف محمد عويس، دراماتورج جمال عبد الناصر، تنفيذ إضاءة إيهاب زكريا، ملابس فيصل عادل، تصميم ديكور إسماعيل عمارة، استعراضات عبد الشكور جمال، إعداد موسيقى عبد الناصر مصطفى، إشعار إبراهيم ناجي، إخراج أحمد عبدالرحمن، تمثيل: محمد مصطفى، فاطمة الزهراء مصطفى، الحسين محمد، روزالين شنوده، أحمد كمال، عبد الشكور جمال.

جاءت العروض بحضور أعضاء لجنة التحكيم والمشاهدة الكاتب المسرحي طارق عمار، الناقد محمود الحلواني، المخرج مصطفى إبراهيم، إكرامي إسماعيل مقرر اللجنة، محمد عزت من المصنفات الفنية.

تقام العروض ضمن فعاليات موسم نوادي المسرح الإقليمي بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وقدمها فرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد، ضمن النشاط المسرحي بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، في إطار العروض المسرحية المستمرة التي تشهدها الأقاليم والفروع الثقافية التابعة للهيئة خلال الأسابيع الأخيرة.

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