موكب الملك تشارلز الثالث يصل كنسية "ويستمنستر آبي"

السبت 06/مايو/2023 - 02:02 م

وصل موكب الملك تشارلز الثالث والملكة القرينة كاميلا إلى كنيسة "ويستمنستر آبي"، التي ستشهد حفل التتويج بعد أن انطلق الموكب من قصر باكنجهام في "عربة اليوبيل الماسي".

ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم /السبت/.

وكان كبار الشخصيات الأجنبية قد بدأوا، في وقت سابق اليوم، التوافد إلى كنيسة ويستمنستر آبي لحضور حفل التتويج، حيث وصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وعدد من رؤساء الوزراء البريطانيين السابقين ديفيد كاميرون وتوني بلير وجوردون براون وجون ميجور وبوريس جونسون وليز تراس.

كما وصل الأمير أندرو شقيق الملك تشارلز الثالث، ونجل الملك الأمير هاري الذي تتغيب زوجته ميجان عن حفل اليوم، إلى ويستمنستر.

تجدر الإشارة إلى أن ما يزيد عن 8 آلاف شخص حضروا حفل تتويج الملكة إليزابيث الثانية عام 1953، إلا أن قائمة المدعوين لحفل تتويج الملك تشارلز أصغر بكثير حيث تم دعوة حوالي 2000 شخص.. ومن بين المدعوين، أفراد من العائلة المالكة البريطانية ورئيس الوزراء البريطاني وممثلين من البرلمان، بالإضافة إلى ملوك ورؤساء دول من حول العالم.