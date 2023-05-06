مراسم مهيبة في حفل تتويج تشارلز ملكا لبريطانيا

تجري الآن مراسم تتويج الملك تشارلزكملك لبريطانيا وقرينته بكنيسة ويستمنيستر.

وقال محسن حسني مراسل القاهرة الاخبارية من لندن :"بدأت منذ قليل مراسم الاحتفال الرسمية بخروج عدد من الجنود التابعين لسلاح الفرسان ، وايضا سلاح الخيالة الملكي ، حيث بدأوا العروض العسكرية بالازياء الرسمية الخاصة بمراسم الاحتفالات ، بينما يصطف الجمهور على جانبي الشوارع المحيطة بقصر باكنجهام ، استعدادا لخروج الموكب الملكي نحو ساعة من الان متوجها الى كنيسة ويستمنيستر أبي لاتمام مراسم التتويج المنقسمة الى 5 مراحل حسب التقاليد البريطانية التى حرصت المملكة على اقامتها منذ نحو 1000 عام ".

واضاف “حسني” أن الجمهور يصطف على جانب الطريق يتابع العروض العسكرية للفرسان والخيالة ،وبعد قليل ستشارك طائرات تابعة للسلاح الجوي ، وسوف تحلق الطائرات فوق سماء القصر بعد انطلاق الموكب الملكي حسبما اعلنت الاذاعة البريطانية.

وتابع ، ان الاحتفالات مستمرة وغدا سيقام حفل كبير في قاعة وندرسون ،واضاف ان الشعب البريطاني حريص على متابعة المراسم الملكية سواء من البيوت او عبر شاشات التليفزيون ، حيث تم وضع شاشات كبيرة في الحدائق لنقل فاعليات الاحتفال .

وبدأت منذ الامس وفود المدعوين الى قصر باكنجهام من رؤساء وملوك الدول من الشرق الأوسط ودول الخليج ، وهناك اجراء امنية مشددة بالفنادق التي يقيم بها الملوك والرؤساء المدعوين ، وايضا نشر القوات الخاصة في الشوارع المؤدية الى القصر ، والشوارع المحيطة بالكنيسة ، كما تم انتشار لعدد كبير من القناصة فوق اسطح البنايات المرتفعة بمحيط القصر لتأمين الموكب الملكي والمدعوين.