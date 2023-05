رقم قياسي جديد لفيلم "Super Mario" بشباك التذاكر الأمريكي

يواصل فيلم الرسوم المتحركة “The Super Mario Bros. Movie” من بطولة صوت النجم كريس برات، كسر أرقاما قياسية منذ طرحه بصالات السينما قبل شهر.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية مليار و45 مليون دولار، جمع منهم 500 مليونا في شباك التذاكر الأمريكي و545 مليونا في السوق الأجنبية. ليصبح رابع فيلم يتخطى علامة نصف مليار دولار في أمريكا الشمالية، خلف أفلام: “Spider-Man: No Way Home”، و Top" "Gun: Maverick، و"Avatar: The Way of Water".

وفي إطار من المغامرات والخيال، يسافر سباك يدعى ماريو عبر متاهة تحت الأرض رفقة شقيقه لويجي، وسرعان ما يخوض الثنائي العديد من المغامرات معًا على أمل إنقاذ أميرة.