التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وذلك لمتابعة مستجدات سير وانتظام امتحانات صفوف النقل بالمحافظة من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثانوي العام.

محافظ بورسعيد: متابعة لحظية لسير الامتحانات في كافة المداس

وشدد محافظ بورسعيد على أهمية المتابعة اللحظية لسير الامتحانات في كافة المداس بنطاق المحافظة، والمرور الدوري على كافة اللجان للتأكد من انتظام سير الامتحانات، مؤكدًا على أهمية توفير المناخ الملائم الذي يضمن سير وانتظام الامتحانات في هدوء ويوفر سبل الراحة الكاملة للطلاب.

واستعرض المحافظ مع وكيل وزارة التعليم كافة الإجراءات والاستعدادات التي أُتخذت من قبل مديرية التعليم بالتعاون مع المحافظة والاحياء، لضمان انتظام سير امتحانات صفوف النقل وتوفير أقصى معدلات الراحة والأمان للطلاب خلال أداء الامتحانات.