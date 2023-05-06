"المخترع الصغير".. نائب محافظ القاهرة يشيد بابتكارات طلاب النزهة

افتتح الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، معرض المخترع الصغير الذي احتضنته مدرسة اون هليوبوليس للغات.

شارك في الافتتاح اللواء خيري حسين رئيس حي النزهة والدكتورة هالة البهيدي مدير نادي اليونيسكو بالقاهرة وفاتن طنطاوي مدير إدارة الخدمات التربوية ومنسق اليونيسكو بالإدارة وسلوي الصغير مدير التعليم الخاص بالنزهة. ومصطفى شبراوي أمين التنظيم في حزب مستقبل وطن في النزهة ونيفين عزت مدير الاتصال السياسي في الإدارة.

ويقام معرض المخترع الصغير برعاية أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وزينب عبدالفتاح وكيل المديرية لشئون الإداراتؤ وبدعم محمد مصطفي وكيل الإدارة القائم بعمل مدير العام وإشراف ومتابعة هاني يسري الممثل القانوني لمدرسة أون هليوبوليس، والمهندس مارك هاني يسري مدير المدرسة ووحيد يسري أصحاب مدرسة اون هليوبوليس والدكتورة سلمى عوض مسئول اليونيسكو في المدرسة ومدير الأنشطة.

وخلال الجولة في معرض المخترع الصغير ومعرض اليونيسكو استمع الحضور إلى شرح من الطلاب والطالبات أصحاب الاختراعات والابتكارات المميزة مستعرضين كيفية الاستفادة من هذه الاختراعات وأهميتها في خدمة وتنمية المجتمع والهدف منها وكيف تم تصنيعها والمواد المستخدمة في ذلك.

واشاد نائب المحافظ بجهود طلاب المدرسة واختراعاتهم وابتكاراتهم القيمة وتنوع هيكل المعرض بما يعكس حالة الزخم وتعدد ونضج الأفكار وتفوق طلاب النزهة مشيداً بتميز ورقي تفكير الطلاب وقدرتهم على تحويل الأفكار والرؤى إلى ثمار وواقع ملموس على الأرض في شكل مشاريع ومنتجات نوعية مبتكرة ومميزة تلبي احتياجات المجتمع وأيضاً تواجه مشكلاته بحلول نوعية ومبتكرة.

ودعا رئيس حي النزهة إلى تحويل الأفكار المبتكرة الي مشاريع وحلول عملية يمكن تطبيقيها علي أرض الواقع والاستفادة بها لخدمة المجتمع.

شملت اختراعات وابتكارات طلاب "أون هليوبوليس" نماذج لمنظومات مبتكرة وحلول لمعالجة وتنقية المياه وإعادة تدويرها كما تم عرض نماذج لسيارة بون سائق يتم التحكم بها عن بعد بالإضافة إلى نماذج للآلات الصناعية و"الربوتات" الإنتاجية.

قام الحضور بجولة في قاعة اليونيسكو في المدرسة والتي تضم شعارات ومجسمات وكتيبات ونماذج لمشاريع وابتكارات اليونيسكو حول العالم.

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