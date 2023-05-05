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الجمعة 05 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

العراق يعلن توقيف "أبو طلحة" أحد عناصر كتيبة "أبو ليث الأنصاري"

وكالة الاستخبارات
وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية- العراق
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كشفت السلطات الأمنية العراقية عن نجاح عملية استخباراتية لجهاز المخابرات الوطني العراقي من إلقاء القبض على الإرهابي مصطفى خالد محمد المكنّى "أبو طلحة".

ووفقا لبيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، مساء اليوم، أن الإرهابي "أبو طلحة" كان أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وأحد عناصر ديوان الجند، والمنتمي لما يسمى بكتيبة "أبو ليث الأنصاري" بولاية نينوى، والصادرة بحقه مذكرة قبض وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب.

وأضاف البيان، أن العملية تمت بناءً على معلومات دقيقة عن الهدف وتعقّب في أكثر من دولة وتنسيق مع أحد الأجهزة الاستخبارية الشقيقة حيث تم اقتياده الى العراق وتسليمه الى الجهات القضائية المختصة.

يشار إلى أن القوات الجوية كانت قد نفذات عدة ضربات جوية بطائرات F16  ضد مجموعة ارهابية في منطقة وادي الشاي ضمن قاطع عمليات كركوك وقد ادت الضربة الجوية هذه الى مقتل افراد المجموعة الارهابية وتدمير بعض المضافات التابعة لهم، كما عثرت قوة مشتركة من أبطال قاطع عمليات كركوك  على ٣جثث للارهابيين بينها جثة مايسمى "شرعي كركوك" وعدد من الأعتدة المختلفة والرمانات اليدوية ومبلغ مالي.

وأكد بيان لخلية الإعلام الأمني، أن القوات الأمنية العراقية ستلاحق الخلايا الارهابية في كل مكان حتى استئصال هذه الغدة السرطانية من بلادنا مثلما ستبقى جاهزية صقورنا البواسل ورجال قطعاتنا الأمنية بمختلف صنوفها وأبطال منظوماتنا الاستخبارية  على أهبة الاستعداد لتنفيذ ما يوكل إليها من مسؤوليات وواجبات بارادة رجال المنظومات الامنية والاستخبارية.

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