بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر المصري بالإمارات

الجمعة 05/مايو/2023 - 04:33 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ضد بيراميدز على بطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم مساء اليوم والمقامة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويشارك بيراميدز في بطولة السوبر المصري كثاني الترتيب في الدوري المصري بعد انسحاب نادي الزمالك اعتراضا على عدم تنفيذ إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي وتجميد عقوبة إيقافه قبل مباراة السوبر.

موعد مشاهد الب المباش لمبارا الأهل ض بيراميدز

وتبدأ المباراة في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة وتنقل بث مباشر على ملعب محمد بن زايد بالإمارات العربية واستقر كولر المدير الفني لفريق الأهلي على تشكيل الفريق في مباراة بيراميدز اليوم حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – محمود متولي – محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – حسين الشحات – بيرسي تاو – أحمد قندوسي

خط الهجوم: محمود كهربا

مشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في كأس السوبر المصري