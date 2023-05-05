حملات مكثفة بمواقف السيارات لضمان التزام السائقين بالتعريفة الجديدة بأسوان

شنت الأجهزة التنفيذية بمختلف الوحدات المحلية بمحافظة أسوان حملات تفتيشية مكثفة على السرفيس والتاكسي ومواقف سيارات الأجرة بالمراكز والمدن ، وأيضاً محطات الوقود، للتأكد من سير العمل بشكل طبيعى، وعدم التلاعب في التعريفة المقررة.

واطمأن رؤساء المراكز والمدن بالتأكد من وضع الملصقات " الإستيكرات" بالأسعار الجديدة بسيارات الأجرة، والتعامل مع أي مخالفات وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيث تم التنبيه على سائقى سيارات الأجرة، بالإلتزام بخطوط السير المحددة، وعدم تقسيم الخطوط ، وكذا الإلتزام بالتعريفة المقررة ، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون ، كما تم التشديد على المواطنين بعدم الرضوخ لأي محاولة إستغلال، بعدم دفع أي زيادة في تعريفة الركوب المقررة ، والعمل على رصد وإرسال المخالفات على الخط الساخن ١١٤ ، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943و 01278655167 ، و 01091565955 ، وذلك بغرفة عمليات المحافظة ، أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لرؤساء المراكز والمدن ، وأيضاً مديرى المرور والمواقف والتموين بالمتابعة الميدانية المستمرة، من خلال تكثيف الحملات على مواقف سيارات السيرفيس للأجرة ، بجانب محطات الوقود المختلفة ، بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الأسعار الجديدة للسولار، وذلك للتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

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