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الجمعة 05 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملات مكثفة بمواقف السيارات لضمان التزام السائقين بالتعريفة الجديدة بأسوان

حملات علي مواقف سيارات
حملات علي مواقف سيارات السيرفيس بأسوان
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شنت الأجهزة التنفيذية بمختلف الوحدات المحلية بمحافظة أسوان حملات تفتيشية مكثفة على السرفيس والتاكسي ومواقف سيارات الأجرة بالمراكز والمدن ، وأيضاً محطات الوقود، للتأكد من سير العمل بشكل طبيعى، وعدم التلاعب في التعريفة المقررة.

واطمأن رؤساء المراكز والمدن بالتأكد من وضع الملصقات " الإستيكرات" بالأسعار الجديدة بسيارات الأجرة، والتعامل مع أي مخالفات وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيث تم التنبيه على سائقى سيارات الأجرة، بالإلتزام بخطوط السير المحددة، وعدم تقسيم الخطوط ، وكذا الإلتزام بالتعريفة المقررة ، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون ، كما تم التشديد على المواطنين بعدم الرضوخ لأي محاولة إستغلال، بعدم دفع أي زيادة في تعريفة الركوب المقررة ، والعمل على رصد وإرسال المخالفات على الخط الساخن ١١٤ ، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943و 01278655167  ، و 01091565955 ، وذلك بغرفة عمليات المحافظة ، أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لرؤساء المراكز والمدن ، وأيضاً مديرى المرور والمواقف والتموين بالمتابعة الميدانية المستمرة، من خلال تكثيف الحملات على مواقف سيارات السيرفيس للأجرة ، بجانب محطات الوقود المختلفة ، بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الأسعار الجديدة للسولار، وذلك للتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين . 

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محطات الوقود التعريفة المقررة السرفيس والتاكسي أخبار محافظة أسوان