داميان شازيل يترأس لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا السينمائي

أعلن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي اختيار المخرج الأمريكي داميان شازيل، ليترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للنسخة الـ80، والمقامة خلال الفترة من 30 أغسطس وحتى 9 سبتمبر المقبل.

وعقب تنصيبه، قال شازيل في بيان صحفي: "لمدة 10 أيام كل عام، تصبح مدينة الفنون هذه، مدينة سينما، ويسعدني أن تتم دعوتي لقيادة لجنة التحكيم لهذا العام. لا أطيق الانتظار لاكتشاف مجموعة جديدة من الأفلام الرائعة في مهرجان فينيسيا السينمائي الثمانين".

كما أعلن المهرجان اختيار المخرجة الفرنسية أليس ديوب، لرئاسة لجنة تحكيم جائزة لويجي دي لورينتس والمعروفة باسم "أسد المستقبل"، وتمنح لأفضل عمل أول. كما اختير المخرج الإيطالي جوناس كاربينيانو، لرئاسة لجنة تحكيم مسابقة “أفاق”.

وسبق أن شارك المخرج داميان شازيل في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي مرتين من قبل، كانت أولهما عام 2016، بفيلم “La La Land”، وفيلم “First Man” عام 2018.