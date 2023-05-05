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الجمعة 05 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فحص 581 ألفا و780 نخلة بقنا بهدف مكافحة السوسة

محافظ قنا اللواء
محافظ قنا اللواء أشرف الداودي
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صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن الإدارة العامة لمكافحة الآفات بمديرية الزراعة، قامت بفحص 581 ألف و780 نخلة بهدف مكافحة آفة "سوسة النخيل الحمراء" بمختلف نواحي مدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار الخطة التي تتبناها وزارة الزراعة، للإرتقاء بقطاع التمور وتحجيم الإصابات التي قد تسببها سوسة النخيل.

وأضاف "الداودى" أن عدد النخيل المصاب بالسوسة الحمراء بلغ 164 نخلة، وقامت الإدارة بمعالجة 124 نخلة، واقتلاع 40 نخلة أخري مصابة للقضاء على الإصابة نهائيا، والرش الوقائي ل 47 نخلة للقضاء على الأطوار الكاملة للحشرة بهدف الحد من حدوث إصابات جديدة بالنخيل، فضلا عن فحص 480 نخله بمنطقة الغابة بالمعني من ضمن 1184 نخلة وتم التأكد من سلامتها، مشيرًا إلى أن مديرية الزراعة لم تسجل أي حالات إصابة بها.

 

أشرف الداودى محافظ قنا إصابات جديدة الادارة العامة حدوث إصابات سوسة النخيل الحمراء