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الجمعة 05 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

رحيل الفنان التشكيلي إبراهيم حنيطر رسام الكاريكاتير عن عمر يناهز 75 عامًا

إبراهيم حنيطر
إبراهيم حنيطر
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رحل عن عالمنا صباح اليوم الفنان إبراهيم حنيطر رسام الكاريكاتير عن عمر يناهز 75 عاما.

والفنان إبراهيم حنيطر، رسام الكاريكاتير وصاحب النزعة التعبيرية فى لوحات الكاريكاتير المفعمة بالحس الساخر بالأبيض والأسود، جمع فيها بين الجموع البشرية والعمارة خاصة الأحياء الشعبية كما فى لوحاته للطفولة والأقنعة التى تعيد سيرة "جيمس انسور".

وكان لـ “حنيطر” رسوم كاريكاتير بالصحف والمجلات المصرية، مع كتاباته فى الفن التشكيلى بصحيفة البروجرية المصرية، ومعارضه العديدة، وأيضا نظم معرض الإبداعات التشكيلية الموجهة للطفل “قصر الفنون -قطاع الفنون التشكيلية”، تحية إلى روحه وفنه.

ولد “حنيطر” في 26 أغسطس من العام 1948، تخرج في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة في العام 1973، له العديد من المعارض الخاصة كمعرض شباب الحب والحرب ومعرض تشكيلة، بالإضافة إلى مشاركته في العديد من المعارض الجماعية، كما أسس معرض الإبداعات التشكيلية الموجهة للطفل والذي أقيم بمتحف الفنون الحديثة بدار الأوبرا المصرية عام 2006 واختير قومسيورًا عامًا للمشاركة المصرية بمهرجان جابروفو في بلغاريا للعام 2007.

 

 

ابراهيم حنيطر رسام الكاريكاتير