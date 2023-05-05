هجوم بطائرة مسيرة على مصفاة إلسكي للنفط جنوب روسيا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأن خدمات الطوارئ الروسية، أعلنت وقوع هجومًا بطائرة مسيرة على مصفاة إلسكي للنفط في جنوب روسيا، هو الثاني خلال يومين، تسبب في اندلاع حريق.

وأوضحت القناة، أن حادثة اليوم لم تسفر عن وقوع إصابات وتم إخماد الحريق، ولم يتضح من يقف وراء الهجوم ولا يعلن المسؤولون الأوكرانيون عادة مسؤوليتهم عن مثل هذه الهجمات داخل الأراضي الروسية، على الرغم من أنهم يحتفلون بها في بعض الأحيان.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصفاة إلسكي، بالقرب من ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود في منطقة كراسنودار، حوالي 6.6 مليون طن سنويا.