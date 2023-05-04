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الجمعة 05 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نفوق 70 "كتكوت" إثر حريق حظيرة دواجن في بورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سيطر رجال الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، مساء اليوم الخميس، على حريق حظيرة دواجن بمنطقة الحظائر في القابوطي الجديد.

 

نفوق 70 كتكوت إثر حريق حظيرة دواجن في بورسعيد

 

تلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا باندلاع حريق في حظيرة دواجن بمنطقة الحظائر في القابوطي الجديد، فجري الدفع بفريق إطفاء بقيادة العقيد هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء، وتمكن من السيطرة على الحريق من خلال 3 سيارات إطفاء قبل انتقاله إلى الحظائر المجاورة.

أسفر الحريق عن نفوق 70 كتكوت بصفة مبدئية، وحُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الحريق وحصر التلفيات النهائية.

حريق كتكوت بورسعيد دواجن حظيرة