الاتحاد الأوروبي ينشر بعثة لمراقبة الانتخابات في سيراليون

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن عزمه نشر بعثة تابعة له لمراقبة الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في سيراليون في 24 يونيو المقبل، وذلك استجابة لدعوة من المفوضية الانتخابية لسيراليون التابعة للحكومة المركزية هناك.

ذكرت الشئون الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي، في بيان عبر موقعها الرسمي اليوم، أن الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عيّن إيفين إنسير العضو في البرلمان الأوروبي مراقبًا رئيسيًا لبعثة الاتحاد الأوروبي في سيراليون لعام 2023، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي نشر سابقًا بعثات تابعة له لمراقبة الانتخابات في سيراليون خلال أعوام 2018 و2012 و2007 و2002، بالإضافة إلى بعثة متابعة الانتخابات في عام 2021.

وتعليقًا على ذلك، قال بوريل: "على مدى السنوات الـ 21 الماضية، بنى السيراليونيون سلامًا تم تحقيقه بشق الأنفس، حيث ستكون الانتخابات المقبلة حاسمة بالنسبة لمستقبل البلاد وكذلك لمنطقة غرب إفريقيا".

أضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يسعى من خلال نشر بعثة مراقبة للمرة الخامسة إلى التأكيد على التزامه طويل الأمد بدعم انتخابات تنافسية وشفافة وسلمية في سيراليون. وتحت قيادة رئيس المراقبين إنسير، وستقدم بعثة الاتحاد الأوروبي تقييمًا مستقلًا وقائمًا على الأدلة للعملية الانتخابية وسيكون تقريرها النهائي مساهمة مهمة في جهود وتطلعات سيراليون لتعزيز ديمقراطيتها".

تابع إيفين إنسير: "إنه لشرف عظيم لي أن أقود بعثة مراقبة الانتخابات، التي أتحملها بشعور كبير من المسئولية، وأتطلع إلى المشاركة مع مختلف أصحاب المصلحة الانتخابيين وأثق في أن سلطات الدولة والأحزاب السياسية والمرشحين سيلعبون دورهم في تعزيز انتخابات شاملة وذات مصداقية وسلمية".