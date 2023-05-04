البرتغال تحصد ذهبية التراب في كأس العالم للخرطوش بالعاصمة الإدارية

حققت البرتغالية ماريا دي باروس المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات التراب للسيدات بطولة كأس العالم لرماية الخرطوش 2023 التي تستضيفها مصر على مُجمع ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب ‏الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

بينما حققت التيوانية يي تشون لين الميدالية الفضية وحصدت الصينية شياوجينغ وانغ الميدالية البرونزية .

وتختتم اليوم الخميس منافسات بطولة كأس العالم لرماية الخرطوش، التي إستضيفها مصر منذ يوم 25 ابريل الماضي .

وفي هذا السياق، أكد حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، أن الاتحاد سخر كل إمكانياته من أجل الخروج بالبطولة في أفضل صورة ممكنة، مؤكدا أن مصر شاركت بعدد كبير من الرماة وحققت مكاسب كبيرة من البطولة.

وشدد حسني، على أن الاتحاد المصري للرماية جدد ثقة الاتحاد الدولي والأفريقي والعربي في قدرة مصر بشأن استضافة كبرى البطولات الدولية والعالمية، في ظل الدعم المستمر من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وأوضح أن جميع الوفود المشاركة في البطولة، أشادت بقدرات مصر التنظيمية وخروج البطولة بأفضل شكل، مؤكدا أن استضافة مثل هذه البطولات يمنح مصر فرصة كبيرة لتوفير الاحتكاك القوي مع المدارس المختلفة للرماية ويؤهل لاعبينا بأفضل شكل من أجل تحقيق الحلم الأكبر وهو حصد ميدالية أولمبية في باريس 2024.