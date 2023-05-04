محافظ بورسعيد يقبل رأس سيدة بسهل الطينة ويستجيب لمطالبها.. صور

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، سيدة مُسنة من أهالي منطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، في منزلها الصغير بجوار أرضها التي تقوم بزراعتها.

وأقدم المحافظ على تقبيل رأس السيدة المُسنة تقديرًا لها على إخلاصها في العمل وتعمير الأرض، فهى حتى الآن ورغم كبر سنها مازالت تعمل بنفسها في زراعة الأرض واستصلاحها، وقامت بتحويلها من أرض بور مالحة إلى أرض زراعية خصبة، واستجاب لها في عدد من المطالب.

وأشادت السيدة المُسنة بما تقدمه الدولة المصرية من دور هام وبارز مع الفلاحين والمزارعين لاستصلاح الأراضي الزراعية وزيادتها واستخراج أعلى معدلات إنتاجية من المحاصيل خاصة الاستراتيجية.

ووجهت الشكر لرئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، على جهوده التي يبذلها في القضاء على الإرهاب، وعودة الحياة لطبيعتها بأرض الفيروز سيناء.

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