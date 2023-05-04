الخارجية الروسية: موسكو تحتفظ بحق الرد المناسب لتهديد قيادة البلاد

أدانت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس، الأعمال الإرهابية التي ارتكبت ضد الكرملين، مؤكدة أن الجانب الروسي يحتفظ لنفسه بالحق في اتخاذ الإجراءات الانتقامية المناسبة ضد الأعمال الإرهابية، وستقوم روسيا بالرد وفقا لتقييم التهديد الذي وجهته كييف لقيادة البلاد.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن الأنشطة الإرهابية والتخريبية التي تقوم بها القوات المسلحة الأوكرانية تكتسب زخما غير مسبوق، قائلة "إن نظام كييف يقف وراء تلك الهجمات وهو الذي لطالما دعم واستخدم الأساليب الإرهابية ضد البنى التحتية المدنية والسكان المدنيين، إلى جانب تفجير جسر القرم في أكتوبر الماضي والهجمات على أهداف غير عسكرية في مناطق بريانسك وبيلجورود وروستوف وغيرها من العمليات التخريبية والآن موسكو".

وأضافت أن تلك الجرائم تكتسب خطورتها من حقيقة أن الكرملين هو مقر إقامة رئيس الدولة الروسية ومحاولة اغتيال الرئيس الروسي حدثت عشية عيد النصر، لافتة إلى أن لجنة التحقيق الروسية فتحت قضية جنائية بشأن أفعال تهدف إلى ترهيب السكان وإلحاق الضرر والوفاة بالمواطنين من أجل التأثير على القرارات المتخذة من قبل السلطات.

وأكدت الخارجية الروسية أن الإجراءات الإجرامية لنظام كييف مرة أخرى توضح عدم رغبة كييف في السلام وتسوية النزاع بالوسائل السياسية والدبلوماسية وتشير إلى الحاجة إلى تحقيق جميع أهداف وغايات العملية العسكرية الخاصة.

وأوضحت أن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية التي تعمل دون معايير مزدوجة على أساس القانون الدولي، يجب أن يدين الحادث الأخير لنظام كييف ومن الضروري إجبارها على الوفاء بالتزاماتها في مجال مكافحة الإرهاب والقانون الإنساني الدولي وحماية حقوق الإنسان.