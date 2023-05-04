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الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على 6 أشخاص بينهم سيدة بحوزتهم 10 كيلو أستروكس وحشيش بالزاوية الحمراء والمطرية

المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات
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 القى رجال مباحث القاهرة القبض على 6 أشخاص بينهم سيدة بحوزتهم 10 كيلو أستروكس وحشيش بالزاوية الحمراء والمطرية.

 تعود الواقعة عندما تم ضبط (شخصين وإحدى السيدات - لإثنين منهم معلومات جنائية) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة الزاوية ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 3,500 كيلو جرام –كمية من مخدر الإستروكس "معبأة ومعدة للبيع" - ٢٠٠ قرص من عقار "الباركينول" المخدر - مبلغ مالى–عدد من الأدوات المستخدمة فى تعبئة المواد المخدرة) . 

كما تم ضبط ( 3 أشخاص - لهم معلومات جنائية) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المطرية ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,500 كيلو جرام– مبلغ مالى).

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى. وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (560,000 ألف جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

رجال مباحث القاهره أستروكس وحشيش قسم شرطة الزاوية قسم شرطة المطرية