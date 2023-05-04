رئيس جامعة أسيوط يشارك في جلسة الحوار الوطني بمشاركة مجتمعية واسعة

شارك الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، الأربعاء 3 مايو 2023، في أولى جلسات الحوار الوطني، بقاعة نفرتيتي بقاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر، وسط حضور مختلف القوى السياسية، وعدد من الشخصيات السياسية البارزة، وممثلي المجتمع المدني والفنانين والإعلاميين والصحفيين.

وقال الدكتور المنشاوي، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أولى جلسات الحوار الوطني، تضمنت التأكيد على دور الحوار الوطني في رسم ملامح الجمهورية الجديدة، والسير بخطى ثابتة للوصول إلى دولة ديمقراطية حديثة، من خلال صياغة خارطة طريق للوصول إلى مستقبل واعد، مؤكداً على حرية الاختلاف، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وأن التنوع في الرؤي والأفكار وقبول الآخر من شأنه تعزيز قوة مخرجات الحوار الوطنية.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط، أن كلمة الرئيس السيسي تعكس رغبة حقيقية من القيادة السياسية في الوصول الي نتائج فعالة لتحقق اهداف الجمهورية الجديدة.

وأشار الدكتور المنشاوي، إلى أن انطلاق جلسات الحوار الوطنية حدثًا هامًا على الساحة السياسية والاجتماعية حيث يعطى فرصة للحوار بين جميع المشاركين سويًا لإيجاد حلول للتعبير عن آرائهم ورؤاهم حول المسائل المختلفة التي تواجه البلاد.