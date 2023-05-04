ولى عهد اليابان وقرينته يتوجهان إلى بريطانيا لحضور حفل تتويج تشارلز الثالث

غادر ولي العهد الياباني فوميهيتو برفقة زوجته الأميرة كيكو إلى بريطانيا، اليوم الخميس، لحضور حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.

وذكرت وكالة رعاية القصر الإمبراطوري الياباني في بيان، حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن هذه أول زيارة رسمية للزوجين لبريطانيا وأول مرة يحضران فيها حفل تتويج ملكي أجنبي.

وأفادت بأن الإمبراطور ناروهيتو لا يحضر حفلات التتويج الملكية الأجنبية بما يتماشى مع العادات، تاركًا شقيقه الأصغر ليحضر هذه المناسبات بدلًا منه.

وغادر الزوجان مطار هانيدا بالعاصمة طوكيو على متن طائرة مستأجرة من الحكومة على أن يصلان إلى مطار ستانستيد في لندن في وقت لاحق من اليوم للاقامة في فندق كلاريدج.

ومن المقرر أن يحضر ولي العهد الياباني والأميرة حفل استقبال ملكي غدا الجمعة في قصر باكنجهام والتتويج في وستمنستر أبي في اليوم التالي، قبل العودة إلى اليابان يوم الأحد.