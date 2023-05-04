هجوم جديد بطائرة مسيرة على منشأة نفطية جنوبي روسيا

شنت طائرة مسيرة هجوم على منشأة نفطية جنوبي روسيا اليوم الخميس، مما أدى إلى اشتعال النيران، وذلك بعد ساعات من هجوم مسيرتين على الكرملين، وتم التعامل مع المسيرتين من جانب الجيش الروسي وإسقاطهم ، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأوردت "تاس" أن النيران اشتعلت في خزان تابع لمصفاة تكرير نفط في منطقة كوبان في إقليم كراسنودار، جنوبي روسيا، علما بأن هذه المنطقة متاخمة للحدود مع أوكرانيا.

وقالت، نقلا عن خدمات الطوارئ، إن النيران اشتعلت نتيجة لهجوم بطائرة مسيرة.

وذكرت خدمات الطوارئ "بسبب هجوم من طائرة مسيرة مجهولة، اشتعلت النيران في خزان مصفاة إلسكاي للنفط".