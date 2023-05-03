ورشة عمل تدريبية لطلاب كلية السياحة والفنادق بالمعهد الألماني للآثار بالقاهرة.. صور

استضاف المعهد للألماني للآثار بالقاهرة البوم الأربعاء ورشة عمل تدريبية مكثفة لطلاب قسم الارشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة والتى تعد الأولى من نوعها على مستوى كليات السياحة والفنادق بالجامعات المصرية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وتحت اشراف الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف أستاذ الآثار وعميد كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة، واشراف الدكتور ديتريش راو مدير المعهد الألماني للآثار، وذلك في اطار تفعيل الاتفاق بين جامعة المنصورة الممثلة في كلية السياحة والفنادق.

وقد كان وفد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة برئاسة الدكتور محمد احمد عبد اللطيف عميد الكلية والمنسق لورشة العمل مع المعهد الالمانى ويرافقه من قسم الارشاد السياحى كل من الدكتورة رحاب الشرنوبى، الدكتورة منى عز، الدكتور كريم احمد.

وقد كان فى استقبالهم الدكتور ديتريش راو استاذ الاثار بجامعة لايبزج بالمانيا ومدير المعهد الألمانى للآثار بالقاهرة، وعدد من الاساتذة الالمان، وقد اثنى مدير المعهد على جامعة المنصورة وماشاهده بها من تقدم اثناء زيارته لها ولقاء الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة ووجه التحية له على الجهود المبذولة والمكانة المرموقة لجامعة المنصورة.

وبدأت ورشة العمل بزيارة مكتبة المعهد العريقة والثمينة بما تحتويه من كتب ومؤلفات علمية لها قيمتها ثم بدأت المحاضرات العلمية المتخصصة،

وقد القى كبار الاساتذة المتخصصين فى الاثار بالمعهد الالمانى بمختلف عصورها ثمانية محاضرات وهى على النحو التالى الدكتور هوريك سورزيان القت محاضرة عن مشروع احياء معبد تمثالى ممنون بالاقصر، الدكتور مارتن شيلهوف القى محاضرة عن ادارة المواقع الاثرية، ومحاضرة اخرى عن المبانى الاثرية، الدكتور ديتريش راو مدير المعهد القى محاضرة عن مشروع حفائر واستكمال الكشف عن مدينة هليوبوليس القديمة بالمطرية بالقاهرة، الدكتورة مارى كريستين شرودر والقت محاضرة عن مواد الحضارة القديمة تطبيقا على المجتمع النوبى، الدكتور مصطفى توبيف والقى محاضرة عن اثار مدينة القاهرة فى العصر العثمانى، وكانت اخر المحاضرات القاها الدكتور مصطفى طلبه عن ارشيف العالم الاثرى الكبير الدكتور احمد فخرى.

وفى اثناء الورشة قام الطلاب بتوجيه أسئلة للحاضرين وتم الاجابة عليها وابدى الطلاب من مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا بكلية السياحة والفنادق عن سعادتهم بهذه التجربة متمنيا تكرارها، وفى نهاية الورشة تم التقاط الصور التذكارية لجميع الحاضرين من جامعة المنصورة والمعهد الالمانى للاثار بالقاهرة.

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