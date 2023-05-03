“مياه القاهرة”: أنشطة للتوعية والمشاركة المجتمعية ..صور

في إطار حرص شركة مياه الشرب بالقاهرة على استمرار فعاليات وانشطة الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت شعار (كل نقطة بتفرق) لحث المواطنين على توعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والمحافظة عليها، وسعيها الدائم على التواصل مع الجمهور لقياس مدي رضائهم عن الخدمات التى تقدمها الشركة ، وايماناً بدورها تجاه المجتمع وتنفيذ برامج المشاركة المجتمعية.

نفذ قطاع الاعلام وخدمة العملاء بشركة مياه الشرب بالقاهرة متمثلاً في ادارات (التوعية -استطلاع الرأي -المشاركة المجتمعية) العديد من الانشطة والبرامج التوعوية بتوجيهات من المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، وبناءً على تعليمات المهندس مصطفى أحمد الشيمي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة.

وقامت إدارة التوعية بتنفيذ سلسلة ندوات للتوعية تضمنت ندوة بنادي الظاهر الرياضى بحي الوايلي وشملت الندوة انشطة تفاعلية وورش رسم وتلوين للأطفال من رواد النادى وتوزيع نماذج ولصق بوسترات تحث علي الحفاظ علي المياه ، كما تم تنفيذ عدد من حملات التوعية الميدانية بمنطقة شبرا - منطقة الخلفاوي – المعادي والسيدة زينب وذلك للحفاظ على ترشيد المياه وتعزيز الممارسات الإيجابية في التعامل مع استخدام مياه الشرب.

وإيماناً بأهمية دور استطلاع الراي كأده فعالة لقياس اتجاهات الرأي العام لمساعده صانع القرار في اتخاذ القرار السليمة لتحسين وتطوير أداء الخدمة بما يخدم الصالح العام للجمهور ، قامت اداره استطلاع الرأى بعمل استطلاعات ميدانية بمناطق ( الزوية الحمراء - منطقة الشرابية - منطقة الخلفاوي و منطقة السيدة زينب).

بالإضافة لعمل استطلاع راي داخل مراكز خدمة عملاء للوقوف علي آراء المواطنين وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الشركة.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي ضرورة استمرار تكثيف كافة الأنشطة التي من شأنها ترسيخ مفهوم الحفاظ على مياه الشرب وترشيد الاستهلاك مع كافة فئات المجتمع؛ لتعزيز الممارسات الإيجابية في الاستخدام اليومي للمياه.

يشار الى انه جاري استكمال أنشطة التوعية والحملات التي تستهدف جميع مناطق محافظة القاهرة.

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