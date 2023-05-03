أعلن الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، اليوم الأربعاء، عن عملية صب "أول خرسانة" في البلاطة الخرسانية للمجموعة الثالثة لمحطة الضبعة للطاقة النووية في مصر (المصمم والمقاول العام هو القسم الهندسي لشركة روساتوم الحكومية)، وبالتالي يمكن القول إن إنشاء المجموعة الثالثة لمحطة الطاقة النووية دخلت مرحلة البناء الرئيسية.

وجاءت مراسم صب الخرسانة الأولى بعد إصدار تصريح إنشاء المجموعة الثالثة لمحطة الضبعة النووية من قبل الهيئة المصرية للرقابة النووية والإشعاعية في 29 من شهر مارس 2023.

وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية عن نجاح مشروع محطة الضبعة النووية ، وبعد حصول هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على إذن الانشاء للوحدة النووية الثالثة بمحطة الضبعة النووية من هيئة الرقابة النووية والاشعاعية خلال شهر مارس الماضي، تم اليوم الأربعاء، الموافق 3 مايو 2023 بدء أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثالثة بمشروع محطة الضبعة النووية وهو الأمر الذي يعزز انتقال الدولة المصرية من مصاف الدول التي لديها خطط لتنفيذ مشروعات نووية إلى مصاف الدول التي لديها محطات نووية قيد الإنشاء بالفعل.

وقد حضر الفعالية الهندسية لأعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثالثة الدكتور سامي شعبان عطالله - رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الدكتور ألكسندر كورتشجين - نائب أول رئيس شركة "أتوم استروى اكسبورت" لإدارة مشاريع محطات الطاقة النووية ولفيف من قيادات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وشركة "أتوم استروى اكسبورت" المقاول العام الروسي.

وخلال الفعالية اكد العمل الجاد والجهد المبذول من فرق العمل المصرية والروسية لإنجاز المشروع وفق الجداول الزمنية وهو الأمر الذي نتج عنه تحقيق أحد أهم معالم المشروع اليوم بتنفيذ أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثالثة.

واضاف "تعكس مراسم اليوم الإنجازات الناتجة عن الجهود المشتركة والمتواصلة لفرق العمل. حيث تم تنفيذ العديد من المراحل الرئيسية للمشروع في العام الماضي، بما في ذلك أول صب الخرسانة للمجموعتين الأولى والثانية وتسليم المصيدة الأساسية للمجموعة الأولى.

وهنا لابد من الاشارة إلى أن المشروع يسير وفقًا للجداول الزمنية المتفق عليها ونحن هنا لنشهد أول صب الخرسانة للمجموعة الثالثة بفضل تفاني الفرق التي عملت من أجل هذا الهدف المشترك. نحن على ثقة من أنه سيتم تحقيق المزيد من الإنجازات البارزة بهدف تسليم أول محطة للطاقة النووية في مصر بنجاح".

في خضم الحديث عن هذا الانجاز الرائع أشار ألكسندر كورتشاغين النائب الأول لمدير شركة "آتوم ستروي إكسبورت" لإدارة مشاريع بناء المحطات النووية إلى التقدم المطرد نحو تنفيذ المراحل الرئيسية للمشروع، مسلطًا الضوء على ما يلي: "يشير بدء أعمال بناء المجموعة الثالثة من محطة الضبعة للطاقة النووية إلى أن المشروع يسير بوتيرة ثابتة. مع العلم أنه في العام الماضي تم إطلاق العمل في المجموعتين الأولى والثانية. واليوم نحن نتخذ خطوة مهمة أخرى وهي بدء المرحلة الرئيسية لبناء المجموعة الثالثة.

وبالنسبة لشركة "آتوم ستروي إكسبورت"، يعد بناء مجموعات الطاقة في إطار مشروع VVER-1200 بالفعل عملية باتت مألوفة وفق منهجية معروفة بالنسبة لنا، مما أتاح لنا ضبط عملية تصنيع المعدات وإعداد الطاقم الرئيسي المشارك في عملية البناء. لكن من ناحية أخرى فإن مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية له خصائصه التي يتميز عن غيره من المشاريع الأخرى. وهنا لابد لي من أن أتقدم بالشكر لشركائنا المصريين على العمل المشترك المنسق بشكل جيد. وإنني على ثقة من أننا سنحقق معًا النجاح في تنفيذ هذا المشروع الضخم".

وفي وقت سابق وبالتحديد في 29 مارس 2023، أصدرت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية تصريحًا لبناء المجموعة الثالثة لمحطة الطاقة "الضبعة" النووية، مما سمح لبدء العمل في صب الخرسانة.

وجدير بالذكر، محطة "الضبعة" النووية هي أول محطة للطاقة النووية في مصر يتم بناؤها في مدينة الضبعة الواقعة على البحر المتوسط بمحافظة مطروح، على بعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة. مع الاشارة إلى أن محطة الطاقة النووية سوف تتكون من 4 مجموعات باستطاعة 1200 ميغاواط لكل منها مع مفاعلات من نوع VVER-1200 (مفاعل القدرة المائي) من الجيل الثالث +. علماً أن هذه هي تقنية من الجيل الحديث لها مرجعيتها وتعمل بالفعل بشكل فعال وناجح. مع التنويه بأنه هناك أربع مجموعات تعمل في روسيا مع مفاعلات من هذا الجيل: مفاعلان في محطتي الطاقة النووية نوفوفورونيج ولينينغراد. أما خارج روسيا ففي شهر نوفمبر 2020، تم تشغيل مجموعة واحدة مع مفاعل VVER-1200 في محطة الطاقة النووية البيلاروسية.

ويتم تنفيذ بناء محطة الطاقة النووية وفقًا لمجموعة من العقود التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017. ووفقًا للالتزامات التعاقدية لن يقوم الجانب الروسي ببناء المحطة فحسب، بل سيقوم أيضًا بتزويد الوقود النووي الروسي لكامل دورة حياة محطة الطاقة النووية، فضلاً عن تقديم المساعدة للشركاء المصريين في تدريب الكادر وتوفير الدعم في تشغيل وصيانة المحطة خلال السنوات العشر الأولى من عمل المحطة. وفي إطار اتفاقية أخرى، سيقوم الجانب الروسي ببناء منشأة تخزين خاصة وحاويات لتخزين الوقود النووي المستهلك.

ولابد من التنويه بأن روسيا تعمل باستمرار على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الدولية، مع التركيز على التعاون مع الدول الصديقة. وعلى الرغم من القيود الخارجية، يعمل الاقتصاد المحلي على زيادة إمكاناته التصديرية وتقديم السلع والخدمات والمواد الخام في جميع أنحاء العالم.