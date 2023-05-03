توقعات بانخفاض أسعار السلع الأساسية عالميًا بنسبة 21% في العام الجارى

قالت وكالة إيكوفين الدولية للدراسات الاقتصادية، اليوم /الأربعاء/، إنه من المتوقع أن تنخفض أسعار معظم السلع بشكل حاد هذا العام على خلفية تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي لكن أسعار الغاز والنفط والفحم والمنتجات الغذائية ستظل أعلى من متوسطها خلال الفترة 2015-2019.

مع استثناءات قليلة، من المتوقع أن تنخفض أسعار منتجات الطاقة والأسمدة والمعادن والمواد الخام الزراعية في العام الجاري وأن تظل مستقرة تقريبا في العام 2024، وفقًا للبنك الدولي في أحدث تقرير له.

وأشار التقرير إلى أن الأسعار العالمية لجميع السلع يجب أن تنخفض عالميا بنسبة 21% في العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يمثل أكبر انخفاض منذ جائحة فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الطاقة بنسبة 26% هذا العام وأن يبلغ متوسط سعر النفط الخام (برنت) 84 دولارًا للبرميل بانخفاض 16% عن متوسط العام الماضي قبل أن يرتفع بنسبة 4ر2% في العام 2024. ومن هذا الخريف، ستظل أسعار الذهب الأسود أعلى من متوسط مستوياتها فوق في الفترة 2015-2019 (57 دولارًا للبرميل).

في أوروبا والولايات المتحدة، من المتوقع أن تنخفض أسعار الغاز الطبيعي إلى النصف بين عامي 2022 و2023، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى انخفاض الطلب في هاتين المنطقتين اللتين تعتمدان بشكل متزايد على الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء. ومع ذلك، ستظل هذه الأسعار أعلى بثلاث مرات تقريبا من متوسط مستوياتها التي لوحظت بين عامي 2015 و2019.

من المتوقع أن يرتفع متوسط أسعار الفحم من 350 دولار / طن متري عام 2022 إلى 200 دولار / طن متري عام 2023، ثم إلى 155 دولار / طن متري عام 2024، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى انخفاض الطلب على الفحم. هذا الوقود الأحفوري الملوث، في سياق انخفاض أسعار الغاز الطبيعي وارتفاع أسعار الكربون في أوروبا. ومع ذلك، ستظل أسعار الفحم أعلى بكثير من متوسط مستوياتها المسجلة خلال السنوات الخمس السابقة لوباء الفيروس كورونا (2015-2019).

من ناحية أخرى، يتوقع البنك الدولي انخفاضًا بنسبة 37% في أسعار الأسمدة في العام الجاري، وهو أكبر انخفاض لمدة عام واحد منذ العام وسيكون الانخفاض الأكثر وضوحا في أسعار الأسمدة كاليوريا وكلوريد البوتاسيوم وفوسفات الأمونيوم (DAP)..

على الرغم من انخفاضها الملحوظ، ستظل أسعار الأسمدة قريبة من المستوى القياسي الذي وصلت إليه خلال أزمة الغذاء 2008-2009.

ويكشف التقرير أيضًا أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار المواد الغذائية بنسبة 8% هذا العام و3% في العام 2024، بافتراض استقرار صادرات الحبوب والبذور الزيتية من منطقة البحر الأسود ومن المتوقع أن تنخفض أسعار القمح والذرة بنسبة 17% و15% على التوالي هذا العام، ويرجع الفضل في ذلك على وجه الخصوص إلى انكماش الطلب العالمي ومحاصيل أفضل من المتوقع في البرازيل وأستراليا وكندا وكازاخستان وتركيا.

ومع ذلك، ينبغي أن تسجل أسعار الأرز زيادة بنسبة 17% في العام الجاري، إلى 510 دولارات للطن، قبل أن تعود إلى 490 دولارًا للطن، وذلك بفضل استئناف الصادرات الباكستانية على وجه الخصوص.

أما بالنسبة للبن، فمن المتوقع أن تنخفض أسعار أرابيكا بنسبة 14% هذا العام و4% في عام 2024، بينما ستظل أسعار روبوستا مستقرة تقريبًا مقارنة بالعام الماضي. سترتفع أسعار الكاكاو بنحو 13% في العام الجاري قبل أن تنخفض بشكل طفيف في العام 2024.

و أشار البنك الدولي إلى أنه من غير المرجح أن يوفر انخفاض أسعار المواد الغذائية قدرًا كبيرًا من الراحة لما يقرب من 350 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم. حتى لو كان من المتوقع أن تنخفض أسعار هذه السلع هذا العام، فإنها ستظل عند مستوى قياسي لم يتم تجاوزه إلا مرة واحدة منذ عام 1975.

وبحسب التقرير، أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار المعادن في عامي 2023 و2024، وذلك بفضل تحسن العرض وتدهور آفاق النمو العالمي وسيكون الانخفاض المضاعف للألومنيوم والنيكل والزنك والقصدير وأما الانخفاض في أسعار خام الحديد والرصاص والنحاس سيكون أقل وضوحا.

أما المعادن النفيسة، فمن المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب والفضة والبلاتين بمعدلات تتراوح بين 4% و6% هذا العام، بسبب الطلب القوي من المستثمرين عليها باعتبارهم ملاذًا آمنًا في هذه الأوقات الاقتصادية ريبة.

وخلص التقرير إلى أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الذهب والفضة بشكل طفيف في العام 2024، بفضل التراجع المتوقع للضغوط التضخمية، بينما ستستمر أسعار البلاتين في الارتفاع.