روسيا: الاجتماع الثلاثي بشأن قضية مبادرة الحبوب في البحر الأسود لم يتم الاتفاق عليه

أكد مسؤول بوزارة الخارجية الروسية، أن الاجتماع الثلاثي المحتمل بين وفود روسيا وأوكرانيا وتركيا؛ بشأن قضية مبادرة الحبوب في البحر الأسود لم يتم الاتفاق عليه.

وأوضح المسئول - في تصريحات لوكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الأربعاء- أن “القضية لم يتم تنسيقها”، مضيفا: "أن أي تمديد إضافي للصفقة سيتوقف على ما إذا كان بنك روسيا الزراعي سيعاد ربطه بنظام سويفت، واستئناف صادرات المعدات الزراعية وقطع الغيار وخدمات الصيانة؛ ورفع قيود التأمين وإعادة التأمين وكذلك الحظر المفروض على المكالمات إلى الموانئ؛ وإعادة تشغيل خط أنابيب تولياتي - أوديسا للأمونيا؛ وتم إلغاء حظر الأصول الأجنبية وحسابات الشركات الروسية ذات الصلة بإنتاج ونقل المواد الغذائية والأسمدة".

يشار إلى أنه في وقت سابق، تحدث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن خطط لعقد اجتماع بشأن صفقة الحبوب بين تركيا وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول في 5 مايو.

يذكر أنه في 22 يوليو 2022، تم التوقيع في (إسطنبول) على حزمة من الاتفاقيات الخاصة بصادرات المواد الغذائية والأسمدة إلى السوق العالمية لمدة 120 يوما، ثم تم تمديدها لنفس الفترة في نوفمبر.. وفي 18 مارس 2023، أعلنت روسيا أن الصفقة ستمدد لمدة 60 يوما أخرى، قائلة إن هذا سيكون وقتا كافيا لتقييم فعالية المذكرة الموقعة مع الأمم المتحدة.

ميدانيا.. قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون أولكسندر بروكودين، إن 4 مدنيين لقوا حتفهم بينما أُصيب 7 آخرون؛ جراء 106 هجمات شنتها القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وقال بروكودين -في تصريحات، نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية-: "إن الروس نفذوا 106 اعتداءات، بإطلاق 485 قذيفة من المدفعية الثقيلة وجراد والدبابات والطائرات بدون طيار والمروحيات العسكرية، وأطلقوا النار 9 مرات على مدينة خيرسون".

وأضاف المسئول الأوكراني: “أن القوات الروسية قصفت أيضًا مناطق سكنية في البلدات التابعة للإقليم، ونتيجة لذلك، قُتل أربعة أشخاص وأُصيب سبعة آخرون، بينهم طفل”، مشيرًا إلى أن السلطات المحلية أجلت 51 شخصًا آخرين من أراضي المنطقة التي تم تحريرها من قبضة الروس.

من ناحيته، أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف أوليه سنيهوبوف، بأن القوات الروسية فتحت النار على مناطق في خاركيف، ووردت أنباء عن إصابة سيدة.

وقال سنيهوبوف: "خلال اليوم الماضي، كان الجيش الروسي يقصف المدنيين والبنية التحتية المدنية في مناطق خاركيف وتشوهيف وكوبيانسك وبوهودوخيف".

وفي قرية فيلكوفاتكا بمنطقة كوبيانسك، لحقت أضرار بمبنيين سكنيين وثلاثة منازل منفصلة على الأقل، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن خبراء المتفجرات بدائرة الطوارئ الحكومية الأوكرانية فتشوا أكثر من 16 هكتارا خلال اليوم الماضي وتحييد 346 قطعة خطيرة.