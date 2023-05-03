الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة تكون ذروته غدا الخميس، وذلك بسبب تأثرنا بالكتل الهوائية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية والتي تساعد على الشعور بارتفاع درجات الحرارة بالإضافة إلى وجود مرتفع جوي بطبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس نهارا.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على فضائية مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن درجات الحرارة ترتفع على القاهرة الكبرى 3 درجات عن أمس ومتوقع ان تكون 31 درجة مئوية وجنوب البلاد تصل إلى 37 درجة مئوية، والأجواء شديدة الحرارة على جنوب البلاد، متابعة ان درجات الحرارة الصغرى سترتفع لتصل الى 18 درجة مئوية خلال الايام القادمة بينما وجود نشاط الرياح المحملة بالأتربة سيؤدي لإحساسنا بانخفاض درجات الحرارة والشعور بالاجواء الربيعية؛ بالإضافة وتتراوح سرعتها بين 30 لـ 40 كيلو على الساعة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، ان هناك شبورة مائية على أغلب الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية لكنها ستتلاشى بارتفاع درجات الحرارة؛ مضيفة أن غدا ستصل درجة الحرارة إلى حوالي 34 درجة مئوية على القاهرة الكبرى ثم بعد ذلك ستنخفض درجات الحرارة الى 27 درجة مئوية وتعود الأجواء الربيعية مرة أخرى.